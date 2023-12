Pleitefirma von René Benko Signa soll Chrysler Building und Anteile an „Kronen Zeitung“ verkaufen

Die insolvente Signa Holding des Immobilienunternehmers René Benko soll nach dem Willen des gerichtlich bestellten Verwalters ihre Beteiligung am New Yorker Chrysler Building sowie an den österreichischen Zeitungen „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ verkaufen. Zudem sollen Mietverträge für die herrschaftlichen Wiener Stadtpalais Harrach und Ferstl bereits aufgelöst worden sein, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat. Das teilte Insolvenzverwalter Christof Stapf am Dienstag nach der ersten Gläubigerversammlung mit.