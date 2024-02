Preiserhöhungen schlagen auf Bilanz Nestlé verschreckt die Kunden

Manchmal haben Top-Manager und Menschen, die im Supermarkt einkaufen, ein und dasselbe Problem. „Die beispiellose Inflationswelle der vergangenen zwei Jahre belastete viele Konsumentinnen und Konsumenten und dämpfte die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken“, sagt Mark Schneider, Chef des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns Nestlé.

Um zu sparen, sind viele Verbraucher auf die billigeren Eigenmarken des Lebensmittelhandels umgestiegen. Das schlägt sich in der Bilanz des Schweizer Konzerns nieder. Im vergangenen Jahr sank der Umsatz des Herstellers von Nespresso, Maggi, Kitkat oder Purina um 1,5 Prozent auf 93 Milliarden Franken, teilte Schneider am Donnerstag mit.

Dass der Gewinn trotz des Absatzrückgangs kräftig um mehr als ein Fünftel auf 11,2 Milliarden Franken stieg, lag an niedrigeren Steuern und geringeren Wertbeeinträchtigungen der Sachanlagen. Obwohl Nestlé die Dividende von 2,95 auf drei Franken je Aktie anheben will, gab die Aktie am Donnerstag kräftig nach.

Soviel teurer sind Nestlé-Produkte geworden

Dass die Verbraucher Nestlé-Marken liegen lassen, hat sich der Konzern jedoch selbst zuzuschreiben. Im vergangenen Jahr erhöhte Nestlé die Preise global um 7,5 Prozent, in Europa sogar um rund zehn Prozent. Obwohl das Unternehmen viel Geld in Marketing steckte, machten viele Kunden einen Bogen um die Produkte. In Deutschland habe man die Preise weniger stark angehoben, betont Deutschland-Chef Alexander von Maillot, „wir haben nicht alle Kostensteigerungen weiter gegeben“. 20 Prozent der Kosten schiebe man als Bugwelle vor sich her.

Global will der Konzern die Preise in diesem Jahr deutlich verhaltener erhöhen, kündigte Schneider an. In Deutschland rechnet von Maillot mit Preiserhöhungen vor allem bei Kaffee und Schokoladenprodukten.

Skandal um Mineralwasser

Mineralwasser der Marke Vittel verkauft Nestlé in Deutschland nicht mehr. In Frankreich ist das Wasser genauso wie das Nestlé-Produkt Perrier dagegen in einen neuen Skandal verwickelt. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in Frankreich Klage gegen Nestlé Waters und den Konkurrenten Sources Alma eingereicht. Der Vorwurf: Die beiden Konzerne hätten verunreinigtes Mineralwasser mit illegalen Methoden desinfiziert, etwa mit UV- oder Kohlefiltern.

Journalisten hatten den Fall Ende Januar ans Licht gebracht. Nestlé gab zu, die verbotenen Methoden angewendet, sie aber inzwischen eingestellt zu haben. Medienberichten zufolge hat der Konzern 2021 die Regierung von sich aus informiert. Offenbar waren Quellen mit Keimen belastet.