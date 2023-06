Preiskampf in Supermärkten Hersteller wollen Lebensmittelpreise weiter erhöhen

Der Preiskampf in den Supermärkten geht in die nächste Runde: Während Händler Preissenkungen in Aussicht stellen, wehren sich die Hersteller von Waren des täglichen Bedarfs dagegen. „Wir müssen in bestimmten Bereichen und Kategorien die Preise weiter erhöhen“, sagt etwa Carsten Knobel, Chef des Persil-Herstellers Henkel. Sonst würde die Profitabilität erodieren.