Produktion von Brennelementen im Emsland Warnung vor Trojanischem Pferd des Kremls

Gegner des geplanten russischen Einstiegs in die Brennelementeproduktion im emsländischen Lingen bringen ein weiteres Rechtsgutachten in Stellung: Russland könnte demnach durch den staatlichen Nuklearkonzern Rosatom eine Art Trojanisches Pferd platzieren. Es drohten Sabotage und Spionage im westlichen Atomsektor sowie Gefahr für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, schreibt die Atom- und Verwaltungsrechtlerin Michéle John in einem neuen Gutachten. Die Anti-Atom-NGO Ausgestrahlt hatte es in Auftrag gegeben.