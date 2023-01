Realität trifft Utopie Aus Las Vegas für das tägliche Leben

Im Jahr 2004 spielte der Schauspieler Will Smith einen Polizisten der Zukunft, der mehr für traditionelle Converse-Turnschuhe schwärmt als für moderne Haushaltsroboter. Als ihm in „I, Robot“ seine geliebte Großmutter gesteht, dass ein Android seinen Lieblingskuchen gebacken hat, vergeht ihm der Appetit. Er hält die Blechgefährten nicht nur für Arbeitsplatzvernichter, sondern für gemeingefährlich.

Die auf Kurzgeschichten von Isaac Asimov basierende Science-Fiction-Dystopie griff die latente Sorge vor einer übermächtigen Technik auf, die sich über die Menschen erheben könnte. Filme wie „Blade Runner“ und „Matrix“ gehen in eine ähnliche Richtung.

Auf der anderen Seite gibt mindestens ebenso große Hoffnungen, dass uns Roboter nicht nur in der Industrie, sondern auch im Haushalt lästige Arbeiten abnehmen. Oder dabei helfen, den Pflegenotstand abzumildern. Gerne wird darüber berichtet, wie in Japan sensible Roboter schon jetzt in der Altenpflege eingesetzt werden, um sogar das seelische Wohlbefinden von Heimbewohnern zu verbessern.

Doch wie weit lässt sich der Haushalt tatsächlich automatisieren? Einen Blick in die Technik-Glaskugel gewährt zu Anfang jeden Jahres die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die CES gilt als die Leitmesse sowohl der IT-Industrie als auch der Unterhaltungselektronikbranche und der Haushaltsgerätehersteller. In der Wüste Nevadas werden die Trends für die ersten Monate jeden Jahres gesetzt, während auf der Ifa in Berlin das Geschäft der zweiten Jahreshälfte vorbereitet wird.

Nach zwei Corona-Jahren konnte die CES, die vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag stattfand, wieder ein Stückweit an die Bedeutung der Vor-Covid-Zeit anknüpfen. Mit 115.000 Besucher liegt die CES zwar noch unter den 171.000 Besucher von Anfang 2020, aber deutlich über den 45.000 Gästen im vergangenen Jahr. 2021 hatte die CES nur als Online-Event stattgefunden.

Ein Multi-Milliarden-Euro-Geschäft

Die Bedeutung der auf der CES-Produktpalette unterstreichen die Zahlen des Marktforschungsunternehmens gfu. Demnach gaben die Deutschen im Jahr 2021 31,2 Milliarden Euro für Unterhaltungselektronik sowie privat genutzte IT- und Telekommunikationsprodukte aus. Ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen 17,8 Milliarden für Elektro-Haushaltsgeräte. Dieser Bereich wuchs sogar um 4,2 Prozent. Doch egal ob Consumer Electronics oder Haushaltshilfen: Die Technik wird immer digitaler und smarter.

So smart wie Roboter „Sonny“ in „I, Robot“ sind die handelsüblichen Geräte zwar noch nicht, dafür aber sehr vielseitig. Die Research-Abteilung des IT-Lobbyverbandes Bitkom hat herausgefunden, dass in Deutschland Roboter zum Staubsaugen am weitesten verbreitet sind (44 Prozent), direkt dahinter folgen Automaten zum Rasenmähen (42 Prozent) sowie zum Fensterputzen (11 Prozent). Daneben gibt es noch Wischroboter und elektronisch gesteuerte Reinigungsautomaten für Regenrinnen und Pools, aber auch Pflanz-, Gieß- und Ernteroboter für den Garten.

Die CES in Las Vegas bestätigt den Eindruck, dass bei den Haushaltsrobotern bislang eher Spezialisten als Universalroboter am Werk sind. Allerdings Spezialisten, die mehr als eine Fähigkeit besitzen. So wie die Saug- und Wischroboter von Roborock. Die neue Reihe S8 soll im März in Deutschland auf den Markt kommen.

Die auf der CES vorgestellten Modelle rücken dem Schmutz nach Herstellerangaben noch effektiver zu Leibe. Die Entwickler der Roboter haben ihnen zum einen mehr Saugleistung verpasst. Zum anderen erhalten die neuen Geräte zum Saugen eine Doppelwalze und zum Wischen ein zweites Vibrationsmodul zum Lockern des Schmutzes.

In der Luxusausführung werden die Roborocks mit einer Basisstation verfügbar sein, die neben dem Tank für trockenen Schmutz zwei getrennte Behälter für Frisch- und Schmutzwasser enthalten. Dafür müssen dann allerdings rund 1500 Euro berappt werden.

Zwischen Mondfahrzeug und Mars-Rover

Der Mähroboter EcoFlow Blade ähnelt nicht nur mit seinen großen mit Noppen bewährten Hinterrädern an die ersten Mondfahrzeuge der Apollo-Missionen. Auch Vergleiche mit einem Mars-Rover der Nasa wurden wegen der außergewöhnlichen Optik schon gezogen. Mit dem Unterschied, dass die EcoFloh-Mähroboter noch beweglicher sind, weil ihre Vorderräder im 45-Grad-Winkel zueinander auf kleinster Fläche manövrieren können.

Laut Hersteller sind die EcoFlow Blades nicht nur wendig, sondern auch besonders kletterfähig. Ist der Akku leer, begeben sich die Maschinen selbsttätig zur Ladestation. Im Falle eines Diebstahls lassen sie sich via 4G-Verbindung und eSIM orten. Auf den Markt sollen die autonom arbeitenden Rasenmäher im Frühjahr kommen, ein Preis wurde noch nicht genannt.

Der Technik-Webseite Golem.de ist auf der CES der Buggy Ella aufgefallen, eine Art Tesla unter den Kinderwagen. Für 2700 Euro verfügt Ella über eine enorme Funktionsvielfalt. Die Hinterräder der Buggys der kanadischen Firma Glüxkind sind mit Motoren ausgestattet. Bergauf unterstützen sie den Kinderwagenlenker, bergab bremsen sie das Gefährt ab. Man kann Ella aber auch allein - für ein paar Zentimeter - vorausfahren lassen.

Mithilfe von Sensoren erkennt und umsteuert der Buggy Hindernisse selbstständig, die Verbindung zum Nutzer wird über dessen Smartphone sichergestellt. Im Rock-my-Baby-Modus wiegt der Kinderwagen das Kind sanft hin und her, ein Tongenerator kann weißes Rauschen erzeugen, damit das Baby besser einschläft. Bloß sein Smartphone sollte man sich nicht klauen lassen, sonst ist womöglich auch der Buggy samt Kind weg.

Die Umwelt schützen und Geld sparen

Die Technisierung des Lebens findet nicht nur bei beweglichen Haushaltshilfen statt, sie setzt sich in allen Bereichen des Wohnens fort. Zum Beispiel in der Küche, beziehungsweise mit dem System der niederländischen Firma Orbisk zunächst in Großküchen. Einem Bericht des „c’t“-Magazins zufolge hilft es dabei, die Lebensmittelverschwendung zu verringern. Dazu stellt zum Beispiel ein Betreiber eines Restaurants den Abfallbehälter auf eine spezielle Station. Am Boden ist eine Waage und über dem Behälter eine Kamera angebracht. Bevor die Essensreste in den Behälter wandern, werden sie kurz vor die Kamera gehalten, ein äußerst effektives Bilderkennungssystem ermittelt in kürzester Zeit die Bestandteile.

Die so gewonnenen Daten werden zur Optimierung der Küchenabläufe, aber auch des Wareneinkaufs verwendet. Dem Hersteller des Systems zufolge landet mitunter ein Drittel der Lebensmittel in Großküchen und Restaurants im Müll. Einsparpotenzial gäbe es somit genügend.

Ein Potenzial ganz anderer Art will Acer mit dem eKinekt BD 3 nutzbar machen. Bei dem futuristisch aussehenden Gerät handelt es sich um eine Kombination aus Schreibtisch und Ergometer. Der Anwender stärkt während der Büroarbeit dabei nicht nur seinen Organismus, sondern erzeugt zugleich die Energie, die über die integrierten USB-Anschlüsse an Notebook, Smartphone oder andere Geräte abgegeben wird. Ein Youtube-Video zeigt die Funktion des Fahrradschreibtischs.

Workout und Arbeiten in einem: Der Ergometer-Schreibtisch von Acer. © Acer/dpa-tmn

Der Trainingsfortschritt und die Energieausbeute können wahlweise auf einem integrierten Display und über eine Smartphone-App verfolgt werden. Auf den Markt soll das eKinekt BD 3 allerdings erst im Juni kommen, zum sportlichen Ausgleich in diesem Winter lässt sich der Fahrradschreibtisch somit noch nicht nutzen. Der Preis wird Acer zufolge bei 1000 Euro liegen.

Aktiver am Leben teilnehmen

Apropos Gesundheit. Bekanntlich lässt im Alter die Hörfähigkeit nach. Aber es kann auch andere Gründe geben, warum man Gesprächen akustisch schlecht folgen kann. Abhilfe soll der neue In-Ear-Kopfhörer Conversation Clear Plus von Sennheiser schaffen. Er ist sowohl Bluetooth-Kopfhörer als auch Hörhilfe.

Gesprächen besser verstehen. Sennheiser kombiniert Geräuschunterdrückung und Sprachverstärkung. © Sennheiser

Der Stöpsel kombiniert dabei zwei Techniken. Zum einen verwendet er das bekannte Active-Noise-Cancellation-Verfahren, mit dem Umgebungsgeräusche analysiert und herausgefiltert werden. Zum anderen werden menschliche Stimmen verstärkt.

Durch diese Kombination soll laut Hersteller Gesprochenes besonders deutlich zu verstehen sein. Da die Ohrstöpsel via Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden können, soll auch bei Telefonaten die Gegenseite besser zu verstehen sein, berichtet Golem.de von der CES. Sennheiser will die Conversation Clear Plus noch im Januar zum Preis von 850 Euro auf den Markt bringen.

So praktisch KI-gesteuerte Saug-Wisch-Roboter, autonom fahrende Kinderwagen oder Fahrrad-Schreibtische sein mögen, mitunter wünscht man sich eine Auszeit von all der Technik. Das gilt besonders für das Smartphone, das wohl wichtigste technische Hilfsmittel der Neuzeit. Einfach mal abschalten, um sich voll und ganz auf andere Dinge zu konzentrieren, das verspricht der „Traction Timer“ von Ampere, den Heise.de auf der CES entdeckt hat. Dabei handelt es sich um einen Handy-Tresor, in das man sein Smartphone für eine zuvor eingegebene Zeit sperrt.

Ähnliche Handy-Tresore sind bereits im Handel für unter 40 Euro verfügbar, sogar mit Notrufloch im transparenten Deckel für wichtige Anrufe. Was allerdings die Gefahr birgt, doch wieder ständig aufs Handy-Display zu schauen.

In „I, Robot“ siegen übrigens am Ende die guten, menschenfreundlichen Roboter über jene Androiden, die mittels sogenannter Updates missbraucht werden und sich gegen die Menschheit richten.

