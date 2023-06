Recht auf Reparatur Wo Smartphones länger leben

Das Potenzial ist gigantisch: Wenn Digitalprodukte wie Smartphones, Tablets und Computer und Elektrogeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler bei Defekten häufiger repariert als gegen Neugeräte ausgetauscht werden, können innerhalb der nächsten 15 Jahre in der Europäischen Union 35 Millionen Tonnen Abfall und 18,4 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden. Mehr noch: Durch ein EU-Recht auf Reparatur könnten Europas Verbraucher in diesem Zeitraum 177 Milliarden Euro sparen. Das erhofft sich jedenfalls die EU-Kommission von der geplanten Richtlinie.

Für die EU-Kommission drängt die Zeit, will sie das Recht auf Reparatur noch innerhalb der derzeitigen Legislaturperiode unter Dach und Fach bringen. Denn im kommenden Jahr stehen Neuwahlen an. Immerhin gibt es viele Befürworter der EU-Pläne. Dazu gehört auch der deutsche IT-Verband Bitkom. „Wir begrüßen, dass wir über einen europäischen Vorschlag reden und nicht über einen nationalen Alleingang, weil besonders das Hardwaregeschäft global ist. Der Vorschlag ist zudem eingebettet in andere Vorhaben wie die Regulierungen zum ökologischen Design von Produkten“, sagt Niklas Meyer-Breitkreutz, der Bitkom-Experte für den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, dem Tagesspiegel. „Der Vorschlag ist insofern ein Paradigmenwechsel, weil bei der gesetzlichen Gewährleistung erstmals die Reparatur als Standardabhilfe vorgesehen wird, die dem Ersatz vorgezogen werden soll“, lobt er den EU-Ansatz.

Ein echter Paradigmenwechsel

Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass Verbraucher während der zweijährigen Gewährleistungspflicht eine kostenlose Reparatur der defekten Geräte verlangen können. Nach Ablauf der Gewährleistung sollen die Hersteller ebenfalls bevorzugt Reparaturen anbieten, allerdings dann zulasten der Verbraucher. Die EU-Richtlinie sieht zudem eine Online-Plattform vor, über die Verbraucher freie Reparaturwerkstätten finden können.

Ist das EU-Recht auf Reparatur für die Branche also mehr Chance als Belastung? „Wenn dieses Recht entsprechend ausgestaltet wird und Reparaturbetriebe ein Auskommen haben, dann hat das sicherlich das Potenzial, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu fördern und einen neuen Markt zu schaffen“, sagt Meyer-Breitkreutz.

177 Milliarden Euro sollen EU-Bürger in den nächsten 15 Jahren durch das Recht auf Reparatur sparen.

In einigen Punkten gehen dem Bitkom die Pläne nicht weit genug. Auch wiederaufbereitete Produkte, also sogenannte Refurbished- oder Reused-Produkte – sollten von der EU-Richtlinie mitberücksichtigt werden. Der Ersatz durch wiederaufbereitete Produkte statt durch Neugeräte könne sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus Nachhaltigkeitserwägungen sinnvoll sein. „Ein Vorteil wäre, dass man nicht lange auf eine Reparatur warten muss“, sagt Experte Meyer-Breitkreutz. In größerem Maßstab gedacht, könnte das zudem die günstigere Variante sein.

Ein Recht auf Reparatur kann nur funktionieren, wenn die Verbraucher es auch nutzen. Was bislang vor allem an den hohen Reparaturpreisen scheitert. Um dieses Hemmnis abzubauen, spricht sich der Bitkom für eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Reparaturen von Elektro- und Elektronikgeräten aus und begründet dies mit weniger Bürokratie.

In Thüringen geht man einen anderen, durchaus erfolgreichen Weg. Im Jahr 2021 startete der sogenannte Reparaturbonus als Pilotprojekt, das wegen der großen Nachfrage in 2022 fortgesetzt wurde. Wer in Thüringen wohnt, bekommt bei der Reparatur eines Elektro- oder Elektronikgerätes die Hälfte der Kosten ersetzt. Je Person und Jahr ist die Summe auf 100 Euro gedeckelt. Am Dienstag wurde das gemeinsame Projekt des Thüringer Umweltministeriums und der Verbraucherzentrale Thüringen für 2023 neu aufgelegt.

Alle reden von Nachhaltigkeit. Bei Elektrogeräten gilt: Reparieren ist fast immer nachhaltiger als neu kaufen. Claudia Kreft, Verbraucherzentrale Thüringen

Im Vorjahr wurden insgesamt 854.000 Euro für insgesamt 11.300 Reparaturen ausgeschüttet. Gegenüber dem Pilotjahr 2021 wurden damit doppelt so viele Anträge gestellt, berichtete Ralph Walther, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Thüringen. „Viele Antragstellende gaben an, sich nur deshalb für eine Reparatur entschieden zu haben, weil es den Reparaturbonus gibt“, erklärte der Verbraucherschützer.

Bonusanträge verdoppelt

„Jedes Elektrogerät, das nicht weggeworfen wird, hilft gegen immer größere Müllberge. Und indem hier vor Ort repariert wird, sichern wir Arbeitsplätze in den Werkstätten“, verspricht sich Umweltminister Bernhard Stengele von der Fortführung des Förderprogramms.

Den größten Effekt hat der Reparaturbonus bei der Reparatur defekter Smartphones. Weil Neugeräte häufig kaum teurer sind, scheuen viele Verbraucher Reparaturen wegen der hohen Kosten. Während defekte Computer in 44 Prozent der Fälle zur Reparatur gegeben werden, passiert das bei Smartphones nur in 27 Prozent. Hier zeigt der Reparaturbonus Wirkung. Nach Einführung des Bonussystems verzeichnen Handy-Reparaturwerkstätten eine Steigerung des Umsatzes von bis zu einem Drittel.

Das Thüringer Modell könnte Schule machen. Im Mai 2022 legte die Stadt Leipzig ein Pilotprojekt mit acht ausgewählten Betrieben auf. Im Dezember 2022 gab der sächsische Landtag grünes Licht für einen Reparaturbonus für das gesamte Bundesland. Für 2023 und 2024 sind dafür 2,5 Millionen Euro eingeplant.

„Alle reden von Nachhaltigkeit. Bei Elektrogeräten gilt: Reparieren ist fast immer nachhaltiger als neu kaufen“, weiß Claudia Kreft von der Verbraucherzentrale Thüringen. „Bei Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops lohnt sich bei defekten Akkus und Display bereits jetzt eine Reparatur“, meint auch Bitkom-Nachhaltigkeitsexperte Niklas Meyer-Breitkreutz.