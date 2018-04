Das Hotel-Buchungsportal Booking.com will künftig auch Flugreisen anbieten. „Wir wollen verstärkt auf der Website testen, was sich unsere Kunden über die reine Hotelbuchung hinaus wünschen“, sagte Booking.com-Chefin Gillian Tans dem Tagesspiegel. Dazu würden auch Flugreisen gehören, da sie für die Kunden einen entscheidenden Einfluss auf die jeweilige Hotelbuchung hätten. „Ein Drittel aller Kunden denkt vor der Zimmerbuchung an die Buchung ihres Flugs, ein weiteres Drittel denkt darüber während des Hotelbuchungsprozesses nach und das letzte Drittel, nachdem es die Zimmerbuchung abgeschlossen hat“, erläuterte Tans.

Bewertungen sind wichtiger als Sterne

Auch wolle Booking.com sein Angebot an Ferienwohnungen ausbauen, da diese zunehmend von Kunden gebucht würden. „Touristen wollen nicht mehr nur Beobachter, sondern aktive Teilnehmer am lokalen Geschehen sein“, erklärte Tans. Dennoch seien auch Hotels weiterhin gefragt. Entscheidend für Buchungen sei inzwischen jedoch nicht mehr die Anzahl der Sterne, sondern das Bewertungsergebnis. „Die Leute wollen eine gute Erfahrung haben für ihr Geld – ob es die bei einem Haus ohne Stern gibt oder bei einem mit fünf Sternen, ist dann weniger wichtig.“

Berlin hat Potenzial im Umland

Berlin, wo Booking.com 1550 Mitarbeiter beschäftigt, soll als Standort für das Portal weiter ausgebaut werden. „Berlin ist wirtschaftlich gesehen ein hervorragender Standort, wenn es darum geht, Nachwuchskräfte zu gewinnen. Zum Beispiel eben, um Sprachtalente zu finden, weil hier so viele Menschen aus aller Welt leben.“ Auch als Touristenziel sei die Hauptstadt sehr gefragt. Sie empfehle jedoch, dass Berlin den Tourismus noch mehr aus der Stadt rausbringen müsse, „um eben die außergewöhnlichen und regional besonderen Erlebnisse zu bieten, die von Touristen immer mehr nachgefragt werden. Generell hat Berlin aber sehr viel zu bieten mit seiner Geschichte, der Kultur, den Shoppingmöglichkeiten und dem Nachtleben. Dazu ist es hier sehr grün und es ist einfach, sich in der Stadt zu bewegen. Das alles schätzen unsere Kunden sehr.“