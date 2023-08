Risikoforscher Hensel im Interview „Die Menschen fürchten, schleichend vergiftet zu werden“

Herr Hensel, Umweltschützer warnen vor Pestiziden in Erdbeeren, die Weltgesundheitsorganisation WHO hält den Süßstoff Aspartam für krebserregend, und die Gewerkschaft BAU schlägt Alarm wegen des Asbests in Wohnungen. Von Ihrer Behörde hört man nichts – obwohl Sie per Gesetz die obersten Risikowächter Deutschlands sind. Wie kommt das?

Wir haben tatsächlich nur ein einziges Mal gewarnt. Das war 2011, als unser Institut die Samen des Bockshornklees als Ursache für die damalige Ehec-Krise identifiziert und bewertet hat.