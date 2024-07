Deutsche Satelliten-Firma Rivada Space Peter Thiel macht Elon Musk Konkurrenz

Es ist ein neuer Konkurrent, den Elon Musk ernst nehmen muss: Rivada Space Networks will ein globales Satelliteninternet aufbauen, das entfernt dem von Musks Firma SpaceX ähnelt. Das Start-up aus München hat nicht nur namhafte Investoren wie Peter Thiel, sondern auch schon umfangreiche Aufträge eingesammelt.

Schon jetzt beträgt das Volumen mehr als zehn Milliarden Dollar, wie Unternehmenschef Declan Ganley dem Handelsblatt sagte – bis Jahresende sollen es bis zu 15 Milliarden Dollar sein. „Wir sind mehr als zufrieden“, erklärte Ganley.

Bereits 113 Auftraggeber haben sich bei Rivada Space gemeldet. Die Kunden stammen vor allem aus der Telekommunikationsbranche, aber auch aus den Bereichen Energie und Pharma. Mittelbar sind auch Regierungen dabei, darunter das US-Verteidigungsministerium.

Auch wenn es sich bei den Abschlüssen bislang nur um Vorverträge handelt, ist das Interesse beachtlich für eine kleine Firma aus München. Anders als das Angebot von Starlink soll das Netzwerk von Rivada Space physikalisch entkoppelt vom Internet sein – deshalb wird es „Outernet“ genannt – und sich ausschließlich an Unternehmen und Regierungen richten.

Rivada Space: Peter Thiel und Karl Rove sind Investoren

Zu den mehr als 70 Investoren zählen ein Staatsfonds aus dem Mittleren Osten, Private-Equity-Firmen oder der Deutsch-Amerikaner Peter Thiel. Thiel gehörte zu den frühesten Unterstützern von Mark Zuckerberg beim Aufbau von Facebook und war früher auch Geschäftspartner von Elon Musk – jetzt wird er mit Rivada Space zum Konkurrenten. „Der Name Thiel hilft schon sehr bei den Gesprächen“, sagt Ganley. Auch der bekannte US-Politikberater Karl Rove hat Geld gegeben.

Peter Thiel: Der Investor investiert heute in zahlreiche Start-ups. Foto: Bloomberg © dpa/Carolyn Kaster

In der Tat sind noch einige Gespräche mit Bankern und Risikokapitalgebern zu führen. Die Konstellation soll insgesamt 2,4 Milliarden Dollar kosten. Ganley zeigt sich aber „zuversichtlich“, die für 2026 geplante erste Ausbaustufe mit 300 Satelliten, also die Hälfte des Outernets, vor allem mit Risikokapital, aber auch mit Krediten finanzieren zu können.

2,4 Millarden Dollar soll die Rivada-Space-Konstellation insgesamt kosten.

Gegründet wurde Rivada Space vom deutschen Luft- und Raumfahrtingenieur Matthias Spott. Der hatte 2014 Weitblick bewiesen, als er sich die ersten Frequenzen bei der UN-Behörde International Telecommunication Union (ITU) sicherte, die für den Aufbau eines Satelliteninternets nötig sind. Damals kam Spott sogar SpaceX zuvor. Musks Firma stellte erst zehn Tage später ihren ersten Antrag bei der ITU.

Der Markt für das B2B-Satelliteninternet ist sehr groß. Manfred Hader, Partner bei der Beratung Roland Berger

Das sogenannte Ka-Band von Rivada Space ist eine gefragte Frequenz. „Lange Zeit wollte niemand etwas davon hören“, sagt Spott. Heute wird der Wert des Spektrums laut Branchenkreisen auf sieben bis zwölf Milliarden Dollar beziffert.

Mike Pompeo sitzt im Verwaltungsrat

„Der Markt für das B2B-Satelliteninternet ist sehr groß“, sagt Manfred Hader, Partner bei der Beratung Roland Berger, der sich nicht direkt zu Rivada Space äußern wollte. „Die terrestrischen Strukturen reichen aufgrund des exponentiellen Datenwachstums nicht aus, auch sind viele Orte in der Welt nicht abgedeckt.“ Mit dem Weltrauminternet können Unternehmen und Regierungen Ölplattformen oder Fabriken verbinden oder Containerschiffe steuern. Botschaften oder Geheimdienste können miteinander kommunizieren.

Das Ziel von Rivada Space, 2026 die erste Ausbaustufe des Satelliteninternets fertigzustellen, wird von Experten aber als anspruchsvoll bewertet. „Aus technischer Sicht ist das noch ein langer Weg“, sagt Andreas Knopp, Professor für Informationsverarbeitung an der Universität der Bundeswehr München. Die Lösungsansätze seien da, aber sie technisch umzusetzen, zu testen, Fehler zu beheben, ist laut Knopp „eine große Aufgabe“.

Mike Pompeo, ehemaliger Außenminister der Vereinigten Staaten © REUTERS/MIKE SEGAR

Was für eine Bedeutung das Projekt hat, lässt sich aber am Verwaltungsrat der US-Mutter Rivada Networks ablesen. Dort sitzen zahlreiche ranghohe Politiker wie Mike Pompeo, ehemaliger US-Außenminister und CIA-Chef, oder Richard Myers, ehemaliger General und oberster Sicherheitsberater des Weißen Hauses. Einen Sitz hat auch der österreichische Telekominvestor Peter Goldscheider.

Kontrollzentrum in der Nähe von München

Das 2004 gegründete Unternehmen Rivada Networks war auf Kommunikationstechnologie für das amerikanische Militär oder die Polizei in den USA spezialisiert und pflegte beste Beziehungen zur Republikanischen Partei. Doch nimmt heute die 2022 gegründete deutsche Tochter Rivada Space Networks GmbH eine zentrale Stellung im Geschäftsmodell des Unternehmens ein.

Die wollen für ihre Daten mehr Sicherheit und Resilienz. Sie trauen dem Frieden nicht mehr, spätestens seitdem die Unterseekabel von den Huthi durchschnitten wurden. Clemens Kaiser, Rivada Space-Programmchef für den Aufbau der Satellitenkonstellation

Die Satellitenkonstellation wird unter der Leitung von Clemens Kaiser aus München und Berlin heraus aufgebaut. Das Kontrollzentrum soll in der Nähe von München entstehen. Das Ingenieurteam stammt vor allem vom früheren deutschen Start-up Kleo Connect. Zwei Drittel der insgesamt 128 Mitarbeiter sind in München und Berlin angesiedelt.

Die Kunden zahlen in der Regel mehrere Hundert Millionen Dollar mit Vertragslaufzeiten von drei Jahren oder länger. „Ich bin überrascht, wie schnell das Thema bei den Unternehmen angekommen ist“, sagt Programmchef Kaiser. „Die wollen für ihre Daten mehr Sicherheit und Resilienz. Sie trauen dem Frieden nicht mehr, spätestens seitdem die Unterseekabel von den Huthi durchschnitten wurden.“

Gerichtsprozesse mit chinesischen Investoren

Spott, Kaiser und andere Beteiligte an Kleo Connect holten die Amerikaner vor zwei Jahren ins Boot, um den Ausbau der Konstellation zu finanzieren – und um chinesische Investoren abzufinden, die sich 2018 an Kleo Connect beteiligt hatten.

Die beiden Seiten hatten sich über die Jahre zerstritten. Die Deutschen fürchteten einen Ausverkauf an China und das chinesische Militär, die Chinesen sahen sich um ihr Investment betrogen. Vor einem Jahr untersagte die Bundesregierung einen Verkauf nach China. Noch heute laufen laut Rivada Space Networks mehr als 144 Klagen vor verschiedenen Gerichten in der Welt.

Falcon-9-Rakete von SpaceX: Mit diesen Raketen sollen die Satelliten von Rivada 2026 ins All gebracht werden. © AFP/JOE RAEDLE

Das alles schreckte Investoren zunächst ab, weniger aber Rivada Networks mit seinen Beziehungen zu höchsten konservativen Kreisen der USA. „Die chinesische Kommunistische Partei erkannte früh den Wert der Frequenzen und wollte sie sich sichern“, sagt Ganley. „In den falschen Händen könnte man sie militärisch nutzen und sie wären eine wahre Bedrohung.“

1050 Kilometer – so hoch will Rivada Space sein Netzwerk bringen.

Die zahlreichen Klagen der Chinesen hätten laut Ganley beispielsweise Pompeo nicht abgehalten, in den Verwaltungsrat zu kommen, sagt Ganley. Der ehemalige Außenminister sei schließlich 2021 persönlich mit Sanktionen von China belegt worden.

Der Satellit wird zum Router

Rivada Space wird sein Netzwerk in einen Orbit in 1050 Kilometer Höhe bringen. Jeder der insgesamt 600 Satelliten wird mit mindestens vier Lasern in ständigem Kontakt zu den anderen Satelliten stehen.

Dabei fungieren die Satelliten zugleich als Router, der mindestens zehn Gigabit pro Sekunde an Daten verarbeiten kann. Zum Vergleich: Laut Kaiser braucht es für die autonome Steuerung eines Containerschiffs ein Gigabit pro Sekunde.

Die Daten werden per „RF-Beams“ – das ist ein Strahl auf einer bestimmten Radiofrequenz – zurück zur Erde geschickt. Diese leuchten auf dem Boden Kreise von 80 Kilometern Durchmesser aus und können von Antennen der Kunden aufgenommen werden. Auf diesem Weg kommen die Daten nicht mit dem Internet in Kontakt.

„Dort arbeiten die smartesten Ingenieure mit“

Anders als bei Starlink sollen die Satelliten auf einer sogenannten „polarsynchronen“ Umlaufbahn kreisen, also über die beide Pole der Erde fliegen. Auf dieser Umlaufbahn können sie alle Breitengrade der Welt abdecken. Auch sollen sie etwa auf einer doppelt so hohen Umlaufbahn fliegen, wodurch ein Satellit einen größeren Teil der Erdoberfläche erreichen kann.

600 Satelliten sollen insgesamt im All platziert werden.

Aufgrund der Platzierung im Orbit und der Neigung zum Äquator braucht Rivada Space deutlich weniger Satelliten als Starlink, das mit seinen Lizenzen insgesamt 12.000 Satelliten in den Himmel bringen kann. Rivada Space platziert dagegen bis 2026 insgesamt 300 im Orbit und bis 2028 nochmals 300 Satelliten im Weltall.

Gelingt das Vorhaben von Rivada Space in München? „Dort arbeiten die smartesten Ingenieure mit“, sagt Salem El Nimri, bei Amazons Cloudanbieter AWS Chef der Weltraumtechnologie, der mit Rivada zusammenarbeitet. „Die Konstellation wird viele großartige Dinge ermöglichen.“

(Der Text ist zuerst im Handelsblatt erschienen.)