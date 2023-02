Rückzug mit Hindernissen Wie deutsche Firmen versuchen, ihre russischen Standorte loszuwerden

Volkswagen will raus aus Russland. In Kaluga allerdings, 140 Kilometer südlich von Moskau, beschäftigt der deutsche Autobauer noch rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Autofabrik. Die Bänder stehen dort seit fast einem Jahr still, die Belegschaft produziert keine Autos mehr, sondern bekommt für die Zwangspause vom deutschen Autokonzern eine Art Kurzarbeitergeld.

