Um eine Rezession kommt Deutschland nicht herum. Darin sind sich die Ökonomen des Sachverständigenrats einig. Wie stark sie ausfällt, hängt allerdings ganz davon ab, wann die Wirtschaft zur Normalität zurückkehrt: wann Geschäfte wieder öffnen, die Autokonzerne ihre Produktion wieder aufnehmen können. Die Wirtschaftsweisen rechnen je nach Entwicklung mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums von 2,8 bis 5,4 Prozent in diesem Jahr. So steht es im Sondergutachten, das sie am Montag veröffentlicht haben.

„Wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft stark beeinträchtigen wird“, sagt Lars P. Feld, Vorsitzender des Gremiums. „Dabei ist die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung aufgrund der außergewöhnlichen Situation und der schwierigen Datenlage enorm.“ Deshalb haben die Ökonomen gleich drei Szenarien durchgerechnet.

Für am wahrscheinlichsten halten sie, dass sich die wirtschaftliche Lage über den Sommer normalisiert. In diesem Fall würde die deutsche Wirtschaft um 2,8 Prozent schrumpfen. Auch wenn das nach Ansicht der Ökonomen die bestmögliche Entwicklung angesichts der Coronakise wäre, würde die Wirtschaft damit so stark einbrechen wie bislang nur einmal in der Geschichte der Bundesrepublik: 2009 nach der Finanzkrise. Allerdings gehen die Experten davon aus, dass die Situation sich 2020 wieder deutlich bessert und die Wirtschaft dann wieder um 3,7 Prozent wächst.

Auch stärkerer Wirtschaftseinbruch ist möglich

Anders sieht die Lage aus, wenn der Shutdown länger anhält und deutlich mehr Firmen als bislang ihre Produktion stilllegen müssten. Für diesen Fall rechnen mit einem sehr viel stärkeren Einbruch: Die Wirtschaft könnte dann in diesem Jahr um 5,4 Prozent schrumpfen. Die Ökonomen gehen in diesem Fall von einem V-förmigen Verlauf aus: Die Wirtschaft würde stark einbrechen, sich dann aber auch einigermaßen schnell wieder erholen. So könnte sie 2021 schon wieder um 4,9 Prozent wachsen.

Als drittes Szenario haben die Ökonomen durchgerechnet, was passiert, wenn die Phase der sozialen Isolation sogar über den Sommer hinaus anhalten sollte. Dann würden ihrer Ansicht nach die bereits ergriffenen Maßnahmen der Politik wie Hilfszahlungen und KfW-Kredite vermutlich nicht ausreichen, um „tiefgreifende Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur zu verhindern“, schreiben die Experten. Unternehmen bekämen erst recht Finanzierungsschwierigkeiten, Verbraucher würden sich noch stärker als bislang mit Anschaffungen zurückhalten.

In diesem Fall würde die deutsche Wirtschaft statt eines V-förmigen Verlaufs eher ein U-förmige Entwicklung nehmen: Sie würde in diesem Jahr um 4,5 Prozent einbrechen und sich auch 2021 mit einem Plus von einem Prozent sehr viel langsamer erholen, als in den anderen Szenarien.

Von der Politik wünschen sich die Ökonomen vor allem eine klare Ansage, welche weiteren Maßnahmen sie ergreift. „Voraussetzung für eine Rückkehr auf den Wachstumskurs ist die Eindämmung der Corona-Infektionen, sodass sich das soziale und wirtschaftliche Leben normalisiert“, sagt Feld. „Eine klar kommunizierte Normalisierungsstrategie kann die Erwartungen der Unternehmen und Haushalte stabilisieren und die Unsicherheit verringern.“