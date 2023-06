Shein und Temu Das rasche Wachstum der chinesischen Shopping-Apps alarmiert die Politik

Wer wissen will, was ein Lockangebot ist, findet bei zwei Anbietern gerade besonders eindrucksvolle Beispiele. Der Onlinehändler Temu lockt seine Kunden etwa mit der Videospiel-Konsole Nintendo Switch für 7,99 Dollar plus Gratislieferung. Beim Modehändler Shein gibt es Sommerkleider bereits ab 8,99 Dollar oder Hochzeitskleider – für die andere unter Umständen tausend Dollar zahlen – für 23 Dollar im Angebot.