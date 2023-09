Solarbranche warnt vor Insolvenzen Preise für Energiemodule fallen rasant

Die Warnung ist drastisch: „Wenn jetzt nichts passiert, ist das Risiko groß, dass europäische Solarproduzenten in den nächsten Monaten massive Probleme bekommen werden, manche sogar insolvent gehen“, heißt es in einem Brief europäischer Solarkonzerne an die Präsidenten des Europarlaments und der Europäischen Kommission vom Montag. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.