Spannungen mit China Volkswagen warnt vor Abkopplung im Autogeschäft

Volkswagen warnt mit Blick auf aktuelle geopolitische Spannungen vor einer Beeinträchtigung des Chinageschäfts deutscher Unternehmen. „Wir dürfen unsere Position in China nicht absichtlich aus politischen Gründen schwächen“, sagte Ralf Brandstätter, China-Vorstand des VW-Konzerns, in Berlin. Für den deutschen Autohersteller bleibe das Land „eine Art Heimatmarkt“ und ein „Powerhaus“ für die Automobilindustrie insgesamt.

Eine Abkopplung Chinas sei keine Antwort auf die Probleme des 21. Jahrhunderts, die nur gemeinsam lösbar seien – etwa die globale Reduzierung der CO2-Emissionen. Gerade jetzt sei der politische und wirtschaftliche Austausch notwendig, sagte Brandstätter, der seit 2022 Mitglied des VW-Konzernvorstands ist.

„Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen“, sagte er und warnte vor Blauäugigkeit. China ändere gerade seine Haltung zum Rest der Welt, Deutschland und Europa müssten sich deshalb anpassen. „Die Abhängigkeiten von China müssen reduziert werden, aber politisch und wirtschaftlich vernünftig“, sagte der VW-Manager. Europa brauche zum Beispiel eine neue Rohstoffstrategie. Märkte und Lieferketten müssten diversifiziert werden. „Ausbalancieren bedeutet aber nicht, China herunterzufahren.“

Das Land bleibe als Innovationstreiber für die Branche bedeutend und werde sich weiter öffnen. „China wird nicht mehr alles auf Wachstum, sondern mehr auf qualitatives Wachstum setzen.“ Die Geschwindigkeit, mit der technische Innovationen umgesetzt und neue Elektroautos verkauft würden, sei atemberaubend. Allein 2022 seien in China 112 neue NEVs (New Energy Vehicles) auf den Markt gekommen, im neuen Jahr bereits 80.

Kundschaft ist im Schnitt 35 Jahre alt

Insbesondere im Segment der NEVs ist auch Volkswagen 2022 stark gewachsen, 2022 wurden in China knapp 156.000 rein-elektrische Pkw verkauft, 68 Prozent mehr als 2021. Lokale Wettbewerber wie BYD und SAIC oder Tesla liegen hier aber bei den Marktanteilen vor den Deutschen. „Wir brauchen schnellere Entscheidungen“, sagte Brandstätter. So soll die Kooperation von VW und Audi mit der Software-Tochter Cariad in China intensiviert werden. „Wir haben eine neue Führungsstruktur und ein neues Steuerungsmodell eingeführt.“

Auch die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern – etwa mit Horizon Robotics beim Autonomen Fahren oder mit Gotion bei der Entwicklung einer Einheitszelle – soll ausgebaut werden. „Wir wollen noch mehr in China für China entwickeln.“ Der Anspruch, Qualität und Wertigkeit zu liefern, dürfe dabei nicht aufgegeben werden. „Wir gehen einen eigenen Weg: German Quality plus China Speed“, beschrieb es Brandstätter, der zuvor VW-Markenvorstand war.

Die junge, technikaffine Kundschaft in den Großstädten, Durchschnittsalter 35, lege Wert auf modernste Technologie und gutes Design. Ein „must have“ seien autonome Fahrfunktionen. VW erwartet, dass Anfang kommenden Jahres „Intelligent Connected Vehicles“ (ICW) auf Level 3-Niveau auf chinesischen Straßen unterwegs sein werden.

Eigenes Headquarter für China geplant

Der VW-Konzern ist seit 40 Jahren in China aktiv und Marktführer. Der Anteil stieg im vergangenen Jahr leicht auf 15 bis 16 Prozent. 3,2 Millionen Fahrzeuge lieferte der Autobauer aus, 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im gesamten deutschen Automarkt wurden im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Neuwagen zugelassen, in China waren es insgesamt 21 Millionen. Etwa ein Viertel davon waren Elektroautos, VW schätzt, dass es 2023 etwa ein Drittel sein werden.

Der VW-Konzern, hier die Zentrale in Wolfsburg, hat in China mehr als 40 Produktionsstandorte mit über 100.000 Beschäftigten. © Sina Schuldt/dpa

Der Konzern hat zusammen mit drei Joint-Venture-Partnern (SAIC, FAW und JAC) in China mehr als 40 Produktionsstandorte mit mehr als 100.000 Beschäftigten. Gut 90 Prozent der Wertschöpfung sind lokalisiert. Folgerichtig denkt Volkswagen laut Brandstätter über die Einrichtung eines eigenen Headquarters speziell für China nach. „Wir streben autonom kontrollierbare Wertschöpfungsketten an, um uns resilienter in China aufzustellen“, sagte er. Der Konzern wolle so unempfindlicher für geopolitische Unsicherheiten werden.

Mit Blick auf die Diskussion über eine neue, restriktivere Haltung gegenüber China warnte Brandstätter auch vor Rückwirkungen auf den deutschen Markt. „Handel mit China sichert auch Arbeitsplätze bei uns.“ Autos, die für mehrere hundert Millionen Euro in Deutschland entwickelt würden, könnten auch in China verkauft werden. So seien Skaleneffekte möglich und ließen sich Entwicklungskosten verteilen. „Das macht unsere Fahrzeuge wettbewerbsfähiger und kostengünstiger.“

Reise nach Xinjiang im Februar

Die Corona-Pandemie und die harten Lockdowns in China haben auch Volkswagen schwer getroffen. Brandstätter, der wegen Corona später als geplant in China startete, berichtete, dass im Dezember fast 80 Prozent der 2000 Beschäftigten in der Pekinger Zentrale an Covid erkrankt seien. 70 Prozent der Handelsbetriebe seien geschlossen, die Straßen in den Metropolen leer gewesen.

Es wird alles, was in unserer Macht steht, getan, damit die hohen VW-Standards für menschenwürdige Arbeit eingehalten und kontrolliert werden. Ralf Brandstätter, China-Vorstand des VW-Konzerns

Nun bessere sich die Situation, das erste Quartal werde aber wohl noch schwierig, weil während des chinesischen Neujahrsfests Ende Januar viel gereist werde. „Wir erwarten eine zweite Coronawelle, aber ab dem zweiten Quartal sollte sich die Marktsituation schrittweise verbessern“, sagte Brandstätter. 2023 erwartet VW ein Marktwachstum von vier bis fünf Prozent.

Zur Situation in der west-chinesischen Provinz Xinjiang äußerte sich Brandstätter zurückhaltend. VW montiert dort in einem kleineren Werk mit knapp 240 Mitarbeitern Fahrzeuge. Die muslimische Minderheit der Uiguren wird in der Region seit Jahren von der Regierung massiv unterdrückt. „Ich werde voraussichtlich im Februar das Werk unseres Joint Ventures SAIC Volkswagen besuchen und den Kontakt mit möglichst vielen Menschen suchen“, kündigte Brandstätter an.

VW setze nicht nur innerhalb des Konzerns hohe Standards, sondern arbeite auch daran, diese Werte in der gesamten Lieferkette zu tragen. „Es wird alles, was in unserer Macht steht, getan, damit die hohen VW-Standards für menschenwürdige Arbeit eingehalten und kontrolliert werden“, versicherte der China-Vorstand. Menschenrechtsorganisationen haben den Autobauer aufgefordert, den Standort aufzugeben, um ein Zeichen zu setzen (Background berichtete). „Wir haben keine Hinweise auf Menschrechtsverletzungen oder Zwangsarbeit“, sagte Brandstätter.

