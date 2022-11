Sparen oder nicht Worauf Sie sich am Black Friday verlassen können

Der Black Friday fällt immer auf den letzten Freitag im November. In den USA nutzen viele Konsumenten viele Konsumenten den Brückentag am Tag nach Thanksgiving für (Vor-)Weihnachtseinkäufe. Für den US-Handel gilt er als umsatzstärkster Tag des gesamten Jahres. Hierzulande werben Geschäfte rund um dieses Datum seit etwa zehn Jahren mit Sonderangeboten. Offenbar mit Erfolg: Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsinstituts IFH kennen ihn 96 Prozent der Online-Shopper in Deutschland. Der sogenannte Cyber Monday am darauffolgenden Montag ist 82 Prozent bekannt, wie das Institut im Auftrag des Handelsverbands HDE herausfand. Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November, der Cyber Monday auf den 28. November.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden