US-Kette Starbucks in der Krise Warum die Kaffee-Ikone weltweit an Prestige verliert

Das Poster im Fenster an der Ecke O’Farrell und Powell Street in San Francisco ist deutlich. „Starbucks Pick-up. Erfunden für ihr Abholerlebnis von vorbestellten Waren“, steht dort in großen Lettern. Das „Abholerlebnis“ bedeutet: online per App bestellen, vorab bezahlen, hingehen, an der Theke abholen und schnell wieder raus.