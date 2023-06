Steuererklärung in 30 Minuten? Tipps vom Aufräumcoach für das perfekte Ablagesystem

Die Steuererklärung steht an. Wer eine für das Jahr 2022 abgeben muss, für den endet die Frist am 2. Oktober. Höchste Zeit also, auch wenn inzwischen zahlreiche Start-ups damit werben, mit ihren Anwendungen die ungeliebte Tätigkeit gar in unter einer halben Stunde erledigen zu können. Klingt verlockend, gelingt allerdings höchstens dann, wenn der Nutzer alle Unterlagen parat hat. In deutschen Arbeitszimmern ein eher theoretischer Fall, wie Rita Schilke aus Erfahrung weiß.