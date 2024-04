Stillgelegte Babboe-Lastenräder Müssen Käufer ihre Förderung zurückzahlen?

Sie rollen wieder. Jedenfalls einige. Rund zwei Monate, nachdem die Lastenräder der Marke Babboe durch die Warnung der niederländischen Aufsichtsbehörde NVWA quasi aus dem Verkehr gezogen wurden, hat der Hersteller für die meisten Modelle Entwarnung gegeben. Viele Besitzer der besonders bei Eltern beliebten Räder mit der markanten Holzkiste dürfen auf die Straßen zurückkehren.

Ist damit alles ausgestanden? Eher nicht. Denn obwohl der Hersteller auf seiner Webseite darüber informiert, dass die Gefahr eines Rahmenbruchs bei den meisten der Modelle nicht bestehe, bleiben viele Punkte fraglich.

Zunächst hatte Babboe die Modelle City und Mini sowie die zugehörigen Elektrovarianten zurückgerufen. Dann folgten das Modell City Mountain (Produktion vor 2020) und die Varianten des Pro Trike/Transporter. Insgesamt sind nach Angaben einer Babboe-Sprecherin damit rund 7000 Räder in Deutschland betroffen, etwa 15 Prozent des Bestands. Alle anderen Modelle dürfen – nach einem empfohlenen Werkstattcheck – laut Hersteller wieder fahren.

Für alle, die ein vom Rückruf betroffenes Babboe-Lastenrad haben, das nicht älter als fünf Jahre ist, hat sich die Lage verbessert. Roland Huhn, Rechtsreferent des Radfahrerklubs ADFC

Die NVWA als zuständige Behörde rät hingegen noch zur Vorsicht. In den Niederlanden darf Babboe noch immer keine neuen Lastenräder verkaufen. Die Aufseher begründen das anhaltende Verbot damit, dass der Hersteller zunächst nachweisen müsse, dass die Räder sicher sind. „Diese Dokumentation wurde noch nicht bereitgestellt und daher noch nicht von der NVWA bewertet“, schreiben die Kontrolleure auf ihrer Webseite. Und: „Es wird weiterhin empfohlen, Babboe-Lastenräder nicht mehr zu verwenden.“

Der Zeitplan

Wochenlang hatte das Unternehmen die Nutzer aller Räder um Geduld gebeten – und darum, die Laster nicht zu benutzen. Aus dem Straßenbild verschwanden sie dennoch nicht. Die mit rund 3000 Euro Stückpreis vergleichsweise günstigen Lastenräder sind bei Eltern kleinerer Kinder beliebt. Viele nutzen das Gefährt als Autoersatz, um Einkäufe zu erledigen – und um ihre Kinder zur Kita, zur Schule, zum Sport zu bringen. Trotz des möglichen Unfallrisikos entschieden sich offenbar viele dafür, das Rad im Alltag weiter einzusetzen. Mangels Alternative.

Und viele werden es weiterhin tun. Zwar verspricht Babboe betroffenen Fahrradbesitzern inzwischen eine Lösung. Diese dürfte sich jedoch über Wochen hinziehen.

Wer eines der zurückgerufenen Räder besitzt, soll ein neues, höherwertiges erhalten. Das gelte für alle, deren Rad fünf Jahre alt oder jünger ist, teilte das Unternehmen mit. Kunden mit einem älteren Rad sollen den aktuellen Wert beim Kauf eines neuen Modells angerechnet bekommen.

Der Entschädigungsplan in Kürze Babboe hat angekündigt, Käuferinnen und Käufer in unterschiedlicher Weise zu entschädigen. Lastenrad, fünf Jahre und jünger : Besitzer eines betroffenen Bikes sollen ein neues bekommen. Dabei sollen sie sich ein höherwertiges Modell als ihr bisheriges aussuchen dürfen. Eine Bescheinigung zum Austausch gibt es jedoch erst, nachdem das alte Rad durch Babboe oder den Händler abgeholt wurde.

: Besitzer eines betroffenen Bikes sollen ein neues bekommen. Dabei sollen sie sich ein höherwertiges Modell als ihr bisheriges aussuchen dürfen. Eine Bescheinigung zum Austausch gibt es jedoch erst, nachdem das alte Rad durch Babboe oder den Händler abgeholt wurde. Lastenrad, älter als fünf Jahre : Wer ein älteres Modell besitzt, das vom Rückruf betroffen ist, soll kein neues Rad bekommen. Stattdessen will Babboe nach eigenen Angaben den aktuellen Marktwert ermitteln und einen Rabatt in entsprechender Höhe anrechnen, wenn Kunden ein neues Rad kaufen. Der ADFC bemängelt, dass Besitzer dabei auf das angewiesen sind, was Babboe ihnen anbietet.

: Wer ein älteres Modell besitzt, das vom Rückruf betroffen ist, soll kein neues Rad bekommen. Stattdessen will Babboe nach eigenen Angaben den aktuellen Marktwert ermitteln und einen Rabatt in entsprechender Höhe anrechnen, wenn Kunden ein neues Rad kaufen. Der ADFC bemängelt, dass Besitzer dabei auf das angewiesen sind, was Babboe ihnen anbietet. Kostenloser Check: Lastenräder, die nicht vom Rückruf betroffen sind, können nach Herstellerangaben wieder genutzt werden. Zuvor empfiehlt Babboe den Nutzern jedoch, sie sollten eine Inspektion beim Händler machen lassen. Die Leistung – ausgegeben über einen Gutschein – soll kostenfrei sein. Behörde warnt weiterhin: Die niederländische Aufsichtsbehörde NVWA empfiehlt ihrerseits weiterhin, die Lastenräder nicht zu nutzen, solange Babboe nicht alle Unterlage eingereicht und die Behörde sie geprüft habe. Auf der Webseite kontrollieredeinlastenrad.de können Sie die Rahmennummer Ihres Rades eingeben und überprüfen, ob Sie vom Rückruf betroffen sind.

„Leider wird die Umsetzung dieses Rückrufs viel Zeit in Anspruch nehmen“, lässt sich Babboe-Chef Gerard Feenema in einer Mitteilung zitieren. Wie lange Nutzerinnen und Nutzer konkret ohne einen fahrbahren Untersatz auskommen müssen, will eine Unternehmenssprecherin auch auf Nachfrage nicht beantworten. Der Austausch solle noch im April beginnen.

Ähnlich vage bleibt das Unternehmen, das zur niederländischen Accell-Gruppe gehört, bei der Wiederinbetriebnahme aller übrigen Modelle. Babboe empfiehlt Nutzern ausdrücklich, die kostenlos angebotene Inspektion in Anspruch zu nehmen, bevor sie auf die Straße zurückkehren. Diese werde in „mehreren Phasen“ erfolgen und „ab Ende April“ mit den Mountain-Modellen beginnen. Wie lange die gesamte Prozedur dauern soll? Auch dazu gibt es keine genauen Angaben.

Die Kosten

Von der ersten Meldung durch die NVWA, die einen teilweisen Verkaufstopp, die vorübergehende Stilllegung und die Rückrufe nach sich zog, sind inzwischen zwei Monate vergangen. Für die Kosten, die Radbesitzern in dieser Zeit entstanden sind – zum Beispiel durch die Nutzung von ÖPNV, anderen kostenpflichtigen Transportmitteln oder den gestiegenen Benzinverbrauch –, will Babboe nicht aufkommen. „Da die Besitzer ihr Lastenrad so lange nicht nutzen konnten, wird ihnen ein höherwertiges Lastenrad angeboten“, teilt das Unternehmen mit. Auch auf einen möglichen Wertverlust für die Besitzer beim Wiederverkauf hat das Unternehmen im Augenblick keine Antwort.

Ich gehe nicht so weit zu sagen, dass die von Babboe gefundene Lösung ideal ist. Robert Peschke, geschäftsführender Gesellschafter von Little John Bikes

Verbraucherfachleute bewerten die Lösungsvorschläge von Babboe differenziert. „Für alle, die ein vom Rückruf betroffenes Babboe-Lastenrad haben, das nicht älter als fünf Jahre ist, hat sich die Lage verbessert“, sagt etwa Roland Huhn, Rechtsreferent des Radfahrerklubs ADFC. Besitzer älterer Räder gingen zwar nicht leer aus, erhielten aber „nur eine anteilige Ersatzleistung als Gutschein“. Die zusätzlich angekündigten Gutscheine für die Unannehmlichkeiten hält Huhn für nicht ausreichend. „Das hilft all denen nicht, die ihren Alltag mit dem Lastenrad organisieren.“

Auch die Händlerseite ist von der Offerte für Babboe-Kunden nicht restlos überzeugt. „Ich gehe nicht so weit zu sagen, dass die von Babboe gefundene Lösung ideal ist“, sagt Robert Peschke, geschäftsführender Gesellschafter von Little John Bikes. „Aus Kundenperspektive hätte es gar nicht zu dieser Situation kommen dürfen.“

Die Förderung

Eine Befürchtung scheint durch die nun veröffentlichten Entschädigungsmaßnahmen jedoch abgewendet: Wer beim Kauf eines Babboe-Bikes staatliche Förderung in Anspruch genommen hat, muss diese wohl nicht zurückzahlen.

In den vergangenen Jahren hatten der Bund, einige Bundesländer und zahlreiche Städte und Gemeinden hierzulande den Kauf von Lastenrädern finanziell unterstützt – mit einer Kaufprämie, ähnlich wie bei E-Autos. So ließen sich bei den teuren Rädern im Einzelfall drei- bis vierstellige Beträge sparen beziehungsweise mithilfe der Umweltprämie nach dem Kauf zurückholen.

7000 Lastenräder sind nach Angaben von Babboe hierzulande vom Rückruf betroffen. Das entspreche 15 Prozent des Bestandes.

Die Förderung ist jedoch an Bedingungen gebunden: zum Beispiel, dass die Räder über einen gewissen Zeitraum genutzt werden müssen. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das die Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium regelt, beträgt die Frist drei Jahre. Nutzer dürfen ihre Räder innerhalb dieser Frist nicht stilllegen. Genau das wäre nach Bafa-Angaben jedoch passiert, wenn Babboe den Betroffenen statt eines Austauschs eine finanzielle Entschädigung angeboten hätte. In diesen Fällen hätte es „zur Rückforderung ausgezahlter Förderbeträge kommen“ können, schreibt die Behörde auf Anfrage.

Auch das Land Berlin förderte in jüngerer Vergangenheit den Kauf von Lastenrädern. Für die Abwicklung ist die Investitionsbank Berlin (IBB) zuständig. Wer sein Rad auf Empfehlung des Herstellers eine Weile nicht genutzt habe, habe damit noch nicht gegen die Förderrichtlinie verstoßen, teilt eine Sprecherin des IBB Business Teams mit. Derzeit laufe aber noch die Abstimmung mit der Berliner Senatsverwaltung, was die Ersatzrad-Lösung durch Babboe konkret bedeute.

Der Schaden für Babboe

Wie hoch der finanzielle Schaden für Babboe selbst ist, dazu äußert sich das Unternehmen nicht. Die 22.000 zurückgerufenen Räder mit einem durchschnittlichen Kaufpreis zu multiplizieren, wie dies einige Experten und Medien getan hätten, sei nicht seriös, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Die Rückruf- und Austauschaktion sei jedoch eine „signifikante Belastung“ für die Marke Babboe und den Mutterkonzern Accell.

In den Niederlanden wirbt die Anwaltskanzlei Birkway mit einer Website inzwischen aktiv um Babboe-Kunden, die eine finanzielle Entschädigung für ihre defekten Räder oder die Nichtnutzung der Bikes wollen. 13.000 Geschädigte hätten sich inzwischen bei ihm gemeldet, sagte Anwalt Quirijn Bongaerts kürzlich dem „Manager Magazin“.

Alles, was die [Aufsichtsbehörde] NVWA nicht sehen durfte, wurde versteckt. Ein anonymer Babboe-Mitarbeiter gegenüber dem niederländischen Sender RTL Nieuws

Neben dem finanziellen Ärger geht es für Babboe und die Konzernmutter künftig auch um mögliche strafrechtliche Folgen. Der niederländische Sender RTL Nieuws zitiert Führungskräfte und Mitarbeiter des Radherstellers. Sie bestätigen, dass das Unternehmen bewusst Mängel vertuscht habe, wenn Kontrolleure der Aufsichtsbehörde NVWA sich angesagt hätten. „In der Vergangenenheit sind Dinge passiert, die nicht richtig sind“, sagte demnach ein anonymer Babboe-Manager. Er selbst habe Rahmen in Containern und Montagefahrzeugen verschwinden lassen, wenn die Kontrolle kam. Ein Beschäftigter bestätigt: „Alles, was die NVWA nicht sehen durfte, wurde versteckt“. Als weiteren Beleg zeigt der Sender ein Foto von einem Mann, der einen Fahrradrahmen in einen Lkw räumt.

Die NVWA bestätigte in der vergangenen Woche, dass die Warenaufseher eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Fahrradhersteller eingeleitet haben. Babboe habe die Ursache von hunderten Rahmenbrüchen nicht ausreichend untersucht und habe auch keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Staatsanwaltschaft soll nun prüfen, ob der Hersteller fahrlässig gehandelt hat. Die Muttergesellschaft Accell teilte mit, sie distanziere sich von den Ereignissen bei Babboe, sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen. Zudem werde man „aktiv und transparent“ mit den Behörden zusammenarbeiten.

Imageverlust für das Segment Lastenräder

Der Imageverlust trifft jedoch längst nicht nur die Babboe-Fahrer, sondern den gesamten Markt, fürchten Fachleute. „Das Vertrauen der Kunden in die Kategorie Lastenrad ist erheblich gestört“, sagt Robert Peschke. Mit mehr als 60 Filialen gehört sein Unternehmen Little John Bikes zu den größten Händlern in Deutschland.

Es sei ihm wichtig, dass Babboe nicht niedergemacht werde, betont Peschke. Doch im Segment der Lastenräder gebe es „viele tolle Produkte“, deren Absatz durch die aktuelle Situation beeinträchtigt sei. „Für die Händler und nicht zuletzt für die Mobilitätswende ist das sicher nicht förderlich.“