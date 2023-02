Strategische Partnerschaft Mercedes-Benz navigiert künftig mit Google

In der Branche wird schon länger über engere Kooperationen mit Google spekuliert. Zuletzt gab es Gerüchte, Porsche wolle sich enger an den US-Technologiekonzern binden. Nun schafft Mercedes Fakten. Man werde „der erste Automobilhersteller sein, der sein eigenes Navigationserlebnis auf der Grundlage neuer fahrzeuginterner Daten und Navigationsfunktionen der Google-Maps-Plattform entwickelt“, teilte der Autobauer am Mittwochabend in Kalifornien mit. Dort präsentierte der deutsche Konzern ein Strategie-Update.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden