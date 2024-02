Streiks bei Lufthansa Das müssen Reisende wissen

Wer in diesen Tagen mit dem Flugzeug verreisen will, braucht starke Nerven. Vor allem, wenn man bei der Lufthansa gebucht hat. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft Verdi elf Flughäfen mit einem Warnstreik des Sicherheitspersonals lahmgelegt, am Sonntag und Montag streikten die Piloten bei der Lufthansa-Ferientochter Discover.