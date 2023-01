Streit um Sammelklagen Warum deutsche Verbraucher warten müssen

Wie es aussehen kann, wenn viele Davids einen Goliath in die Knie zwingen, hat Deutschlands größter Autohersteller Volkswagen erlebt. Gut drei Jahre ist es her, dass sich der VW-Konzern wegen der Abgasmanipulationen bei Dieselmodellen vor dem Landgericht Braunschweig verantworten musste. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV), doch hinter der Musterfeststellungsklage der Verbraucherschützer hatten sich mehr als 400.000 Betroffene versammelt. Das Volk gegen Volkswagen, der Musterprozess rund um Dieselgate hat Rekorde geschrieben.

Was bisher gilt

An den Erfolg dieses Prozesses, der für mehr als 235.000 VW-Kunden mit einem Vergleich und Zahlungen zwischen 1350 und 6257 Euro endete, konnten spätere Musterverfahren nicht mehr anknüpfen. Denn das Instrument ist umständlich. Ein Erfolg für die Kläger besteht nämlich lediglich in einer gerichtlichen Feststellung: etwa, dass Gebühren unrechtmäßig erhoben wurden, oder ein Autohersteller für Softwaremanipulationen haften muss. Um das Geld aber tatsächlich zu bekommen, müssen Verbraucher in einem zweiten Schritt die Bank, den Energieversorger, das Fitnessstudio oder den Autohersteller auf eigene Faust verklagen oder wie im Fall VW auf einen Vergleich hoffen. Wobei sich in der Causa VW die Zahl der Menschen, die letztlich vom Vergleich profitiert hatten, verglichen mit den Anmeldungen deutlich reduziert hatte, weil viele der Angemeldeten gar nicht von den Verstößen betroffen waren.

Was sich ändert

Massenklagen sollen nun effizienter werden. Damit Verbraucher leichter zu ihrem Recht und Unternehmen, die Verbraucherrechte verletzt haben, nicht ungeschoren davon kommen, hat die EU den Weg für eine bessere Verbandsklage frei gemacht. Verbände können danach für Verbraucher anders als heute auch Leistungen einklagen, die sich für die Betroffenen in Euro und Cent auszahlen. „Die Sammelklage eignet sich vor allem für Fälle, die gleich gelagert sind. Etwa wenn es um Gebühren geht, die Banken erheben oder die beim Buchen einer Reise entstehen“, berichtet Jutta Gurkmann, die beim VZBV den Geschäftsbereich Verbraucherpolitik leitet. „Diese könnte man für alle Betroffenen zurückfordern, falls sie unrechtmäßig erhoben worden sind.“

Über 400.000 VW-Kunden hatten sich an der ersten großen Musterklage beteiligt

Was für den Einzelnen vielleicht wenige Euro ausmacht, kann sich unterm Strich auf Millionen Euro summieren. Auch Schadensersatz ließe sich im Namen der Verbraucher mit dem neuen Instrument einklagen, aber solche Fälle sind schwieriger, weil hier erfahrungsgemäß oft der Einzelfall eine Rolle spielt. Die neue Sammelklage soll die Musterfeststellungsklage ablösen, auch bei dem neuen Verfahren soll eine Beteiligung für die Verbraucher aber kostenlos bleiben.

Deutschland ist säumig

Das Problem: Deutsche Verbraucher warten noch immer auf die Umsetzung. Die EU-Richtlinie ist seit mehr als zwei Jahren in Kraft und sie enthält präzise Vorgaben für die EU-Mitgliedsstaaten. Danach hätte die Richtlinie bis zum 25. Dezember 2022 in nationales Recht umgesetzt sein müssen, spätestens ab dem 25. Juni dieses Jahres muss die Sammelklage möglich sein.

Doch Deutschland hat die Frist zur rechtzeitigen Umsetzung gerissen. Das federführende Bundesjustizministerium und das Bundesumwelt- und -verbraucherschutzministerium haben sich bislang nicht über wesentliche Inhalte verständigen können. Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) hat einen Versendungsvorbehalt gegen den Referentenwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärt, die ebenfalls grün geführten Ministerien für Landwirtschaft und Wirtschaft haben sich dem Veto angeschlossen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat bereits im September einen Referentenentwurf vorgelegt. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Darüber wird gestritten

Im Kern geht es um drei Punkte: Bis zu welchem Zeitpunkt können sich Verbraucher noch an der Sammelklage beteiligen? Wird die Verjährung von Ansprüchen für alle Betroffenen gehemmt oder nur für diejenigen, die sich an der Sammelklage beteiligt haben? Und welche Verbände sollen im Namen der Verbraucher klagen dürfen?

Das Justizministerium orientiert sich an den Regeln, die für die Musterfeststellungsklage gelten: Danach soll eine Beteiligung an der Sammelklage nur bis zum Vortag der ersten mündlichen Verhandlung möglich sein. Die Verjährung soll nur für diejenigen verhindert werden, die sich an der Verbandsklage beteiligt haben. Und klagebefugt sollen nur Verbände sein, die bereits seit mehreren Jahren aktiv sind und eine gewisse Mitgliederstärke haben. Das soll die Verfahren für die Gerichte und für die Unternehmen berechenbar machen. Im Bundesjustizministerium spricht man von einem fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Verbraucher und der Unternehmen. „Mit dem Referentenentwurf schaffen wir einen ausgewogenen Rechtsrahmen, damit Streitigkeiten über Verbraucheransprüche einfacher geklärt werden können und Unternehmen schneller Rechtssicherheit erhalten“, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. „Damit stärken wir auch die Justiz, die von massenhaften Einzelklagen entlastet wird..“

Die erste Musterfeststellungsklage: Der heutige Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller, damals Vorstand des VZBV (links), Jutta Gurkmann und die Verbraucheranwälte vor den Aktenordnern im Prozess gegen VW. © imago/Janine Schmitz/photothek.net

Im Verbraucherschutzministerium wünscht man sich dagegen weitergehende Regelungen. So sollen sich Verbraucher auch noch nach einem Urteil für die Sammelklage einschreiben können, die Verjährung soll für alle Betroffenen gehemmt werden. Jeder würde also Zeit gewinnen. Und weil die Verfahren für die Verbände aufwendig sind, möchte das Verbraucherministerium mehr Einrichtungen die Klagebefugnis einräumen als es das Justizministerium vorsieht. Unternehmen sollen nicht ungeschoren davon kommen. Zudem will das Ministerium auch Gruppenklagen von Betroffenen erlauben, falls sich kein Verband finden sollte.

Wirtschaft will Planungssicherheit

In der Wirtschaft sieht man solche Ideen skeptisch. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit, um Rückstellungen bilden zu können, heißt es. Das Bundesjustizministerium sieht in seinem Referentenentwurf große Vorteile für Verbraucher, betont aber, dass man auch die berechtigten Interessen der Unternehmen im Auge behalten müsse. „Und ein legitimes Interesse beklagter Unternehmen besteht beispielsweise darin abschätzen zu können, über welche Ansprüche tatsächlich verhandelt wird“, heißt es im Ministerium.

Verbraucherschützerin Gurkmann lässt das nicht gelten: Die Unternehmen müssten ohnedies für jeden geschädigten Kunden Rückstellungen bilden – unabhängig von der Zahl der Kläger. Betroffene sollten sich - wie vom Verbraucherministerium - bis nach dem Urteil entscheiden können, ob sie sich an der Klage beteiligen, meint sie. „Für viele Verbraucher ist es vorher schwierig zu beurteilen, ob eine Beteiligung für sie sinnvoll ist“, sagte die Juristin dem Tagesspiegel.

Bisher können die Unternehmen abwarten, ob sie für Verstöße zur Verantwortung gezogen werden. Jutta Gurkmann, Verbraucherschützerin

Und auch in der Frage der Verjährung sind die Verbraucherschützer für eine weitergehende Lösung. „Bisher sind die Unternehmen in einer komfortablen Position: Sie können abwarten, ob sie für Rechtsverstöße zur Verantwortung gezogen werden. Es müssen die Geschädigten agieren“, gibt Gurkmann zu bedenken. Es wäre gut, wenn sich diese Kräfteverhältnisse ändern. „Das könnte man dadurch erreichen, dass die Verjährung nicht nur für die frühzeitig an der Klage Beteiligten, sondern für alle Geschädigten gehemmt wird, um ihnen auch noch eine spätere Anmeldung zu ermöglichen.“

Wie es jetzt weitergeht

In einem Punkt sind sich Wirtschaft und Verbraucherschützer einig: Sie warnen davor, dass das Gesetz aus Zeitmangel im Eiltempo und ohne öffentliche Diskussion durch das Parlament gejagt wird. In den Ministerien wird jetzt erneut verhandelt. Im Bundesjustizministerium heißt es, man werde alles dransetzen, um die Ressortabstimmungen „zügig und konstruktiv“ zu Ende zu führen. Zusätzliche verbraucherpolitische Vorhaben, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Verbandsklagenrichtlinie stehen, müssten in dem aktuellen Vorhaben wegen der Dringlichkeit aber außen vor bleiben. Das betrifft wohl unter anderem den Vorschlag des Verbraucherministeriums für eine Gruppenklage.

Und falls man sich nicht einigen kann? Dann drohen Vertragsverletzungsverfahren und Bußgelder seitens der EU. Und notfalls wird ab dem 25. Juni einfach die EU-Richtlinie angewandt, die Sammelklage kommt auf jeden Fall.

