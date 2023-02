Strom- und Gaspreisbremse Wenn der Berater auch der Antragsprüfer ist

Für Industrieunternehmen und Versorger wachsen die Sorgen bei der Lektüre der Newsletter von PwC (PricewaterhouseCoopers) vermutlich noch einmal. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen bedient gekonnt alle Alarmglocken. Eine „Welle“ an Veränderungen müsse bewältigt werden wegen der Energiepreisbremsen für Strom und Gas.

Für die energieintensive Industrie hänge nun viel vom richtigen Vorgehen ab – denn das habe „weitreichende Auswirkungen auf die Berechtigung und den Umfang der Entlastungen“. „An dieser Stelle verbieten sich Experimente!“, heißt es eindringlich. Es müsse schnell, aber „wohlüberlegt“ gehandelt werden.

Auch die Energieversorger werden in einem Schreiben adressiert, weil von dort „zahlreiche Nachfragen“ zur Umsetzung der Energiepreisbremsen kämen. Bei PwC hat man maßgeschneiderte Angebote für alle parat, die sich in Not glauben. Für 3600 Euro netto zuzüglich Auslagenpauschale wird „kurzfristig die Durchführung eines Online-Workshops“ angeboten. Teil des Leistungsspektrums: Die Unterstützung bei „Vorauszahlungs- und Erstattungsanträgen (…) nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz und dem Strompreisbremsengesetz“.

Der Industrie wird offeriert: „Begleitung der etwaigen Antragsstellung gegenüber der Prüfbehörde.“ Informationen und Unterlagen kann man an PwC schicken, zurück kommen eine Erstbewertung und ein „Ergebnisbericht“. Warum gerade zu PwC? „Als hoch spezialisiertes Team mit guten Kontakten zu Behörden und Verbänden sind wir stets up-do-date“, heißt es über die eigenen Leistungen.

Worin der möglicherweise größte Vorteil besteht, erfährt man in den PwC-Werbeschriften freilich nicht: Das Unternehmen selbst ist im Auftrag der Bundesregierung für die Abwicklung der Gaspreisbremse maßgeblich mitverantwortlich und führt die erste Prüfung durch. Die Rolle der „Prüfbehörde“ übernimmt also faktisch zum Teil PwC selbst.

PwC entscheidet maßgeblich über die Anträge

Denn das „Antragsportal nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG)“ wird direkt auf einer PwC-Seite betrieben. Beim Erdgas- und beim Wärme-Antrag kann dort die Vorauszahlung beantragt werden, die an die Kunden weitergegeben wird. Und beim „Neuantrag Selbstbeschaffer Erdgas“ geht es um Großunternehmen, die selbst Gas einkaufen und direkt entlastet werden.

PwC stellt aber nicht nur Infrastruktur zur Verfügung, sondern entscheidet maßgeblich über Wohl und Wehe der Anträge. So heißt es in einem Infoschreiben des Bundeswirtschaftsministeriums von Anfang Februar, PwC sei ähnlich wie bei der Dezember-Soforthilfe mit der Prüfung der Identität des Antragsstellers und der „Plausibilität der beantragten Zahlung“ beauftragt.

Über das Ergebnis werde von PwC ein „Prüfbericht“ erstellt. „Liegt dieser mit positivem Ergebnis vor, erfolgt die Auszahlung unter Einbindung der Hausbank des Versorgers über die KfW“. Bis zur Endabrechnung ist es noch weit, sie muss erst Ende Mai 2025 vorliegen – und geht im Übrigen wieder an den „Beauftragten“, also laut BMWK an PwC.

In der Beraterbranche ist die Verärgerung groß. Jeder mögliche Antragssteller mit Beratungsbedarf sehe, dass PwC für die Abwicklung verantwortlich sei – und werde sich seinen Reim darauf machen. Selbst wenn der Interessenkonflikt im Haus eingehegt ist und die vorherige Beratung gegen Bezahlung nicht zu einer wohlwollenderen Prüfung führt: Ein anrüchiger Wettbewerbsvorteil sei in jedem Fall zu befürchten, heißt es von Konkurrenzunternehmen, die nicht genannt werden möchten.

PwC blockt ab, das BMWK verweist auf Trennung

Viele Fragen stellen sich. Unter anderem: Warum ist PwC diesen dem Anschein nach sehr deutlichen Interessenkonflikt eingegangen, wie geht das Unternehmen damit um, welche Abteilungen sind für Honorarberatung auf der einen und die Prüfung der Anträge auf der anderen Seite zuständig?

Die Buchprüfungs- und Beratungsgesellschaft blockt auf Anfrage von Tagesspiegel Background pauschal ab. Die Weitergabe von „mandats- und auftragsbezogenen Informationen“ stelle einen berufsrechtlichen und strafrechtlichen Verstoß dar, teilte das Unternehmen mit unter Verweis auf den Strafrechtsparagrafen zur „Verletzung von Privatgeheimnissen“ mit.

Deshalb: Man dürfe „keine Angaben“ machen, so PwC. Eine überraschende Begründung, beziehen sich die Fragen doch auf einen öffentlich bekannten Auftrag und die ebenfalls öffentlichen Werbeschreiben von PwC – und nicht zum Beispiel auf den Prüfprozess selbst oder Detailabsprachen mit dem BMWK.

Große Beratungsunternehmen müssen bei der Annahme verschiedener Mandatsbeziehungen Interessenkonflikte ausschließen. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Das BMWK ist etwas auskunftsfreudiger. Es beantwortet die Fragen von Tagesspiegel Background zwar nicht direkt, aber teilt mit: „Große Beratungsunternehmen müssen bei der Annahme verschiedener Mandatsbeziehungen Interessenkonflikte ausschließen.“ In diesem Fall sei das dadurch gewährleistet, dass die mit dem Preisbremens-Mandat „betraute Einheit bei PwC ihre Aufgaben getrennt und unabhängig von anderen Beratungstätigkeiten wahrnimmt“.

Zudem: Eine aktive Werbung mit dem Mandat zum „Zwecke der Kundenakquise“ finde laut BMWK nicht statt und sei auch nicht erlaubt. Das allerdings hatte Tagesspiegel Background in seiner Anfrage auch nicht behauptet. Jedoch: In einschlägigen Blogbeiträgen von PwC werden die hauseigenen Antragsportale durchaus erwähnt – was angesichts der Schlüsselstellung, die das Unternehmen bei der Abwicklung einnimmt, kaum zu vermeiden ist.

Im Kern verweist das Wirtschaftsministerium also auf das, was in Unternehmen vielfach als „Chinese Wall“ bezeichnet wird – eine scharfe Abgrenzung verschiedener Aktivitäten, in der Regel überwacht durch die Compliance-Abteilung. Dazu gehört zum Beispiel, dass Informationsfluss untersagt ist und räumliche Trennung herrscht. Da PwC inhaltliche Auskünfte verweigert, bleibt bis auf die vagen Hinweise des Ministeriums spekulativ, wie umfangreich und wirksam etwaige Maßnahmen sind.

Korruptionswächter beanstanden Vermischung

Korruptionswächter überzeugt der Ansatz ohnehin nicht. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland, kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung auf Anfrage deutlich. Sie forderte, es solle „prinzipiell ausgeschlossen“ sein, „dass eine Beratungs- oder Anwaltsfirma, wenn sie im öffentlichen Auftrag und Interesse Anträge prüft, in der Sache zuvor für die Antragssteller beratend tätig sein darf“.

Eine Sprecherin von Lobbycontrol sagte, es sei „problematisch“, wenn PwC eine „Doppelrolle einnimmt: als Dienstleister für Energieunternehmen und als Dienstleister für das Ministerium“. Diese Vermischung von privaten und öffentlichen Interessen berge die Gefahr von Interessenskonflikten. Es sei gut, wenn das Thema adressiert würde, aber noch besser, wenn dies gar nicht nötig sei und eine „unabhängige Beratung beauftragt“ würde.

Es sollte prinzipiell ausgeschlossen sein, dass eine Beratungs- oder Anwaltsfirma, wenn sie im öffentlichen Auftrag und Interesse Anträge prüft, in der Sache zuvor für die Antragssteller beratend tätig sein darf. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland

Selbst innerhalb der Ampelkoalition wird der Vorfall kritisch gesehen. Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, sagte, wenn der Bund immer häufiger auf externe Partner angewiesen sei, um Gesetze umzusetzen, „baut das nicht gerade Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates auf“.

Bei der Gas- und Strompreisbremse gehe es um dreistellige Milliardensummen. „Dadurch entsteht für mich eine ganz besondere Verpflichtung der Beaufsichtigung aller damit verbundener Prozesse. Schon der Verdacht von Interessenkonflikten muss dabei vermieden werden.“ Kruse sagte weiter, er erwarte „höchste Standards bei Vergabe und Beauftragung“ durch das BMWK. Am Ende soll es nicht so sein, dass sich derselbe Dienstleister an vielen hochsensiblen Prozessen beteilige, die aus guten Gründen voneinander zu trennen seien.

PwC selbst trägt hohe Ansprüche nach außen. Folgt man dem Impressumshinweis auf der Antragseite zur Gas- und Wärmepreisbremse, finden sich schnell die „PwC-Ethik-Grundsätze“. „Wir nehmen Abstand von Mandanten und Aufträgen, wenn die Geschäftsbeziehung unsere Integrität, Objektivität oder Professionalität gefährdet“, verkündet dort Mary Waldron, Global Chief Risk Officer. Zudem heißt es: „Transparente Unabhängigkeit ist der Kern unserer Objektivität“, man räume jede mögliche Gefährdung „proaktiv aus“.

