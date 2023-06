Stromlieferung aus dem Ausland Deutschland importiert wieder mehr französischen Strom

Als vergangenes Jahr zahlreiche Atomkraftwerke in Frankreich ausfielen, fand sich das Land in der ungewohnten Lage wieder, auf massive Stromimporte angewiesen zu sein. Deutschland sprang ein und lieferte so viel Elektrizität wie nie zuvor an den Nachbarn. Auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres blieb die Bundesrepublik unter dem Strich Exporteur von Strom nach Frankreich.