Sturmwarnung bei Naturkatastrophen Die Wettermodelle der Versicherer versagen

Autos werden durch Dörfer gespült, Keller laufen voll, und die Pegel steigen immer weiter: Immer mehr Kommunen in Süddeutschland haben wegen des aktuellen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen.

Vielerorts können Bewohnerinnen und Bewohner noch nicht in ihre Häuser, um das Ausmaß der Schäden zu begutachten. Auch eine Sprecherin des Versicherers Allianz betont, dass die Schäden nicht bemessen werden können, solange Straßen und Keller noch überflutet sind.

Klar ist aber schon jetzt: Die jüngste Flutkatastrophe wird teuer für die Branche – wieder einmal. Experten warnen angesichts der immer höheren Schadensummen durch Naturkatastrophen vor einer systemischen Gefahr für die Versicherer. Nach Meinung der Kritiker sind viele Risikomodelle, mit denen die Wahrscheinlichkeit von Unwettern berechnet wird, veraltet.

Eine Aktualisierung der Wettermodelle tut nach Einschätzung der Experten dringend not. Die Ratingagentur Moody’s hatte bereits zur Weltklimakonferenz im Herbst vergangenen Jahres gewarnt, dass immer größere Teile der Wirtschaft von Umweltrisiken betroffen sind.

Das alte Modell basiert auf historischen Trends und nicht den heutigen Klimadaten. Jake Weber, Leiter für Daten und Analysen bei Elementum.

Die Gesamtsumme der von Moody’s bewerteten Firmen mit hohem oder sehr hohem Umweltrisiko übersteigt vier Billionen US-Dollar, mehr als das Doppelte der zwei Billionen US-Dollar im Jahr 2015, als das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet wurde.

„Das bedeutet, dass die Fähigkeit einer Reihe globaler Sektoren, ihre Schulden zu begleichen, potenziell größeren Risiken durch steigende Meeresspiegel, Wirbelstürme, Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Bedrohungen der Artenvielfalt und andere Umweltbelastungen ausgesetzt sein wird“, erklärt die Ratingagentur in ihrem Bericht.

Im vergangenen Jahr, dem heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, waren Unwetter wie das jetzige in Süddeutschland für 86 Prozent der weltweiten Versicherungsschäden verantwortlich, so der Versicherungsmakler Aon.

In einem Teilort von Rudersberg liegt nur noch Schutt und Asche. Seit Tagen kämpfen die Helfer in Bayern und Baden-Württemberg gegen die Flut und ihre Folgen. © IMAGO/onw-images/IMAGO/Alexander Wolf

Ähnlich sah es 2023 in Deutschland aus. Durch Sturm, Hagel und Starkregen entstanden laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Schäden in Höhe von 5,7 Milliarden Euro, 1,7 Milliarden mehr als im Vorjahr. 2021 hatten sich die Unwetterschäden auf die Rekordsumme von knapp 14 Milliarden Euro summiert.

KI soll vor Flutgefahren warnen

Künstliche Intelligenz (KI) und größere Rechnerkapazitäten sollen nun dabei helfen, die Berechnungen für solche Katastrophen zu verbessern. Das Unternehmen Verisk, das sich auf die Modellierung von Unwettern und Naturkatastrophen spezialisiert hat, benutzt KI, um Radardaten aus zwei Jahrzehnten zu analysieren. Das überarbeitete Modell zeige ein „deutlich verändertes Bild“ bei den Risiken für Gewitter und andere Unwetter, erläutert Verisk-Manager Adil Imani.

Seine Firma rechnet inzwischen mit einer deutlichen Zunahme von Wetterbedingungen, die die Entstehung von Stürmen und Gewittern begünstigen. Die prognostizierten Kosten für Versicherer dürften auf Grundlage der neuen Modelle um bis zu 25 Prozent höher liegen als noch vor zwei Jahren vorhergesagt.

25 Prozent höher liegen die prognostizierten Kosten für Versicherer voraussichtlich nach neuen Berechnungen

Auch die Investmentfirma Elementum, die unter anderem Geld in sogenannten Katastrophenanleihen anlegt, klagt über veraltete Wettermodelle. Das alte Modell basiere auf „historischen Trends und nicht den heutigen Klimadaten“, meint Jake Weber, Leiter für Daten und Analysen bei Elementum. Auch Aon-Chef Greg Case glaubt, dass es nicht mehr reicht, die Trends der Vergangenheit fortzuschreiben, und fordert modernere KI-basierte Wettermodelle.

In Deutschland fördert zum Beispiel Nordrhein-Westfalen einige KI-Projekte, damit sich Katastrophen wie die Überflutung des Ahrtals nicht wiederholen. So hat das Kompetenzzentrum KI-NRW 2,8 Millionen Euro erhalten, um ein Hochwasser-Frühwarnsystem zu entwickeln.

Hohe Schäden nach Rekordgewinnen

Im vergangenen Jahr haben Versicherer und Rückversicherer außerordentlich gut verdient – weil sie ausnahmsweise weltweit relativ wenig für Großschäden ausgeben mussten. Der Dax-Konzern Munich Re konnte den Nettogewinn auf 4,6 Milliarden Euro steigern, auch die Allianz erzielte mit 14,7 Milliarden Euro einen Rekordwert beim operativen Ergebnis.

Wirbelstürme werden weiter zunehmen, besonders in den USA. © AFP/HO

Doch dieses Jahr könnte für die Branche besonders teuer werden. Neben mittelgroßen Naturkatastrophen wie Hochwasserereignissen und Waldbränden rechnen immer mehr Versicherer mit einer Zunahme von Wirbelstürmen, vor allem in den USA.

Der Grund sind hohe Wassertemperaturen im Atlantik, kombiniert mit niedrigen Wassertemperaturen im östlichen Pazifik. Diese Gemengelage fördere die Entstehung tropischer Wirbelstürme, meinen Expertinnen und Experten der Munich Re. Die Analysefirma Tropical Storm Risk (TSR) hat zuletzt ihre Prognose angehoben und erwartet für dieses Jahr eine „hyperaktive“ Hurrikansaison, und die meteorologischen Institute Weather Company und Atmospheric G2 rechnen damit, dass die diesjährige atlantische Hurrikansaison „eine der aktivsten aller Zeiten“ sein könnte.

Schon zu Beginn dieses Jahres zeigt sich, dass die Ausgaben für Großschäden steigen. Nach Angaben des Rückversicherungsmaklers Gallagher Re lagen die Verluste der weltweiten Versicherungs- und Rückversicherungsbranche durch Naturkatastrophen in den ersten drei Monaten bei gut 20 Milliarden US-Dollar. Der Wert liegt rund zehn Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Die wachsenden Wetterrisiken und die veralteten Schadenmodelle haben aber nicht nur für die Assekuranzkonzerne, sondern auch für Versicherte bereits konkrete Auswirkungen. Im Frühjahr warnte Aon-Chef Case vor akuten Stresssymptomen am Markt für Immobilienversicherungen. In den USA wird es in besonders häufig von Naturkatastrophen heimgesuchten Staaten wie Florida oder Kalifornien für die Bürger mittlerweile schwierig, Schutz für ihre Häuser zu erhalten.

In Florida ist es mittlerweile sehr schwierig, eine Wohngebäudeversicherung zu bekommen. Und wenn doch, dann ist die Prämie sehr hoch. © Foto: dpa/Joe Cavaretta

Wer doch noch eine Police bekommt, muss kräftig draufzahlen. Im vergangenen Jahr kletterte die Durchschnittsprämie für Wohngebäudeversicherungen in Florida auf über 4000 Dollar, ein Plus von gut 40 Prozent im Vergleich zu 2022. Im Interview mit dem Handelsblatt warnte Christian Mumenthaler, Vorstandschef des Rückversicherers Swiss Re, im vergangenen Herbst, dass die Schäden durch Naturkatastrophen kontinuierlich steigen werden.

Mumenthalers Befürchtung: Rückversicherer, bei denen sich die Erstversicherer gegen Großschäden absichern, könnten ihr Angebot angesichts der drohenden Verluste deutlich reduzieren. Einige Anbieter könnten sogar ganz aus dem Markt aussteigen. Auch externes Kapital, das beispielsweise über Katastrophenanleihen für Versicherungsschutz sorgt, könnte fluchtartig abgezogen werden.

Volles Risiko bei Katastrophenanleihen

Katastrophenanleihen ermöglichen es Versicherern, das finanzielle Risiko von Unwetter- und Naturkatastrophen auf die Kapitalmärkte zu übertragen. Den Investoren solcher Anleihen winken hohe Renditen, wenn eine vorab festgelegte Katastrophe ausbleibt. Übersteigt eine Naturkatastrophe hingegen die vorab definierte Schadensumme, verlieren die Investoren ihren gesamten Einsatz.

Weil die Renditen zuletzt besonders hoch ausfielen, haben auch weniger spezialisierte Investoren begonnen, Katastrophenanleihen zu kaufen, und die europäischen Regulierungsbehörden erwägen sogar, Privatanlegern den Besitz dieser Papiere zu gestatten. Doch Moody’s Insurance Solutions, eine Tochterfirma der Ratingagentur, hält es wegen der veralteten Wettermodelle für eine schlechte Idee, heute solche Anleihen zu kaufen.

Denn wenn die Risiken für Naturkatastrophen in den Anleihebedingungen systematisch unterschätzt würden, steige die Gefahr eines Totalausfalls entsprechend an. „Wir ermutigen alle, nur mithilfe bestmöglicher wissenschaftlicher Methoden sich ein eigenes Bild zu machen“, betont Moody’s-Experte Ben Brookes.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.