Super E10 für 1,88 Kraftstoffpreise steigen weiter an

Der Kraftstoff an den Tankstellen in Deutschland ist wieder deutlich teurer geworden. Ein Liter Super E10 kostet aktuell im Schnitt 1,884 Euro und damit 2,4 Cent mehr als in der Vorwoche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Der Dieselpreis stieg mit 2,8 Cent noch stärker und liegt bei durchschnittlich 1,797 Euro.

In der Vorwoche hatten sich die Kraftstoffpreise kaum verändert, jetzt zogen sie also wieder an. „Die spürbaren Aufschläge lassen sich nur bedingt mit dem gestiegenen Ölpreis rechtfertigen“, erklärt der ADAC. Der Preis für die Nordseesorte Brent habe sich im Wochenvergleich um rund einen Dollar je Barrel verteuert - von 84 Dollar auf über 85 Dollar.

Allerdings könnte sich das Ferienende in einigen Bundesländern an den Zapfsäulen bemerkbar gemacht haben. „Gerade zum Wochenende sind die Kraftstoffpreise merklich gestiegen“, erklärte der ADAC. Das aktuelle Preisniveau sei „deutlich überhöht“. (AFP)