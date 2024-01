Temu wächst rasant Der unaufhaltsame Aufstieg des Amazon-Rivalen aus China

Die chinesische Shopping-App Temu ist noch nicht mal ein Jahr in Deutschland aktiv. Doch in der kurzen Zeit hat sie sich zu einem der wichtigsten Herausforderer des Marktführers Amazon entwickelt. Nach einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, haben bereits 26 Prozent der Deutschen in den vergangenen sechs Monaten über Temu eingekauft.