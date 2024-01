Überfordert das EU-Lieferkettengesetz den Mittelstand? Eine Unternehmerin widerspricht FDP und Verbänden

Das Ringen um ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene geht weiter. Die FDP droht den von EU-Parlament, Rat und Kommission im Dezember ausgehandelten Kompromiss zu blockieren. Begründung: Die Richtlinie schaffe unverhältnismäßig hohe bürokratische Hürden und Rechtsunsicherheit.

Dem schloss sich zu Wochenbeginn auch eine breite Koalition von Wirtschaftsverbänden an, die schon länger gegen gesetzliche Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten Sturm laufen.

Ihr Argument: Die geplante EU-Lieferkettenrichtlinie würde vor allem „den Mittelstand in der Praxis überfordern“, vor allem kleine und mittelgroße Firmen würden davon „völlig überrollt“. Auch könne sie „zu einem Rückzug europäischer Firmen aus vielen Ländern führen“, heißt es in der Stellungnahme der Verbände.

Mehrheit der Firmen für Verpflichtung

Aus den Firmen kommt Widerspruch. „Das ist machbar“, sagt die Unternehmerin Antje von Dewitz: „Wer sich mit dem Gesetz auseinandersetzt, erkennt, dass es konstruktiv ist und vor allem auch Chancen bietet.“ Die Schwäbin ist Chefin des mittelständischen Outdoor-Kleidungsherstellers Vaude.

Auf Deutschland kommt es an Bis Mitte Februar soll der erzielte Kompromiss für ein EU-Lieferkettengesetz in einen Richtlinientext gegossen werden. Diesem müssen dann sowohl die Mitgliedstaaten als auch das EU-Parlament noch einmal formal zustimmen. Doch in der Bundesregierung ist man weiter uneinig, wie man sich verhält. Würde sich Deutschland enthalten, würde das wohl auch Italien tun, heißt es in Regierungskreisen. Dann dürfte die nötige Mehrheit für das Gesetz nicht zustande kommen.

Auch Vaude lässt einen Teil seiner Jacken, Hosen und Rucksäcke in Vietnam, China oder Myanmar herstellen. Die europäische Richtlinie würde im Gegensatz zum deutschen Lieferkettengesetz, das erst ab einer Firmengröße von 1000 Beschäftigten greift, auch für das Familienunternehmen gelten. Trotzdem appelliert von Dewitz in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundesregierung, der EU-Regelung zuzustimmen.

„Es ist nicht gerecht und macht angesichts der globalen Herausforderungen einfach keinen Sinn, dass ein Unternehmen schlechter gestellt ist, wenn es Verantwortung übernimmt“, sagte von Dewitz dem Tagesspiegel. Die Unternehmerin ist überzeugt, dass nur gesetzliche Standards mit einer hohen Verbindlichkeit Menschenrechte und Umwelt entlang der globalen Lieferketten schützen.

Antje von Dewitz ist seit 2009 Geschäftsführerin des Bergausstatters Vaude. © VAUDE

Mit dieser Sichtweise steht von Dewitz keineswegs allein da. Einer repräsentativen Umfrage des Handelsblatts unter 2000 Firmen in Deutschland zeigt, dass lediglich sieben Prozent der befragten Betriebe die Verpflichtung ablehnt, auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten zu achten.

Verbraucher wollen mehr Nachhaltigkeit

Den dadurch entstehenden Mehraufwand bestreitet auch Unternehmerin von Dewitz nicht. Es handle sich um eine neue Managementdisziplin, für die man Daten und Erfahrungen sammeln sowie Kompetenzen aufbauen müsse. Auch die Einführung eines Qualitätsmanagements oder der Buchhaltung seien erst einmal ein Aufwand gewesen. Und doch seien sie, wie das Management der Lieferketten, notwendig, um Unternehmen überhaupt erst zukunftsfähig zu machen.

Auch die Befürchtung, dass Firmen wegen des Lieferkettengesetzes ganz aus Ländern abwandern würden, teilt von Dewitz nicht. „In manchen Ländern ist es aufwendiger, weil es dort mehr Regelverstöße gibt“, sagt sie. Doch genau die gelte es eben aufzudecken. „Wenn ich feststelle, dass bei meinem Lieferanten Kinder- oder Zwangsarbeit stattfindet, dann ist es ja sinnvoll sich von ihm zu verabschieden“.

Die aktuelle Debatte um das Gesetz sowie die Einschätzung von Aufwand und Risiko sind aus Sicht der Unternehmerin stark von Glaubenssätzen beherrscht. Dafür nimmt von Dewitz auch Verbände in die Verantwortung und verweist auf eine Civey-Umfrage, der zufolge sich nur 13 Prozent der befragten Unternehmen bei ihrer Transformation gut durch Kammern und Wirtschaftsverbände begleitet fühlen.

„Häufig ist zu beobachten, dass Verbände eine eher rückwärtsgewandte Position vertreten“, sagt von Dewitz. Gerade, wenn es um Fragen der Nachhaltigkeit und unternehmerischen Verantwortung ginge. Unternehmen selbst seien häufig weiter. „Vor allem, weil sie näher an den Endkund*innen sind und wissen, wie hoch der Wunsch nach sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit ist“. Und das trotz der vielen Krisen.