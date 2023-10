Tagesspiegel Plus Ukrainer in Deutschland ohne Job : Warum die Quote niedriger ist als bei anderen Geflüchteten

Mehr als eine Million Ukrainer sind seit Februar 2022 nach Deutschland geflüchtet. Etwa jeder vierte arbeitet heute hier. Das ist zu wenig, sagt Arbeitsminister Heil. Doch die Gründe dafür sich vielfältig.