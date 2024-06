Um ein weiteres Jahr Bahn verschiebt Inbetriebnahme von Stuttgart 21 erneut

Der Betriebsstart von Stuttgart 21 wurde schon mehrmals verschoben. Eigentlich sollte eines der umstrittensten Bahnprojekte Deutschlands im kommenden Jahr endlich in Betrieb gehen. Daraus wird wohl erneut nichts, wie der „Spiegel“ am Montag berichtete. Wie das Hamburger Medienhaus aus mehreren am Projekt beteiligten Quellen erfuhr, kann Stuttgart 21 definitiv erst frühestens im Dezember 2026 in Betrieb gehen.

Eine Erklärung darüber plant der Bahnkonzern laut Spiegel in einer Sitzung des Lenkungskreises am Dienstag vorzulegen. Darin sitzen neben der Bahn unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg. Die Bahn wollte sich nicht zu den Vorfällen äußern, verwies allerdings auf eine Pressekonferenz am Dienstag.

Noch im März teilte die Bahn mit, eine Inbetriebnahme sei weiterhin „für Dezember 2025“ vorgesehen. Ursprünglich sollte das Projekt rund drei Milliarden Euro kosten und schon 2019 in Betrieb gehen. Derzeit geht der Konzern von Kosten in Höhe von elf Milliarden Euro aus. Schätzungen zufolge könnten es laut Spiegel allerdings mindestens 12 Milliarden sein. (fki)