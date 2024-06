Umwelttechnologie als Wirtschaftsfaktor Wie Deutschland vom Green Deal profitiert

Der Wahlkampf zur Europawahl am Sonntag nähert sich dem Ende. Die Zukunft des Green Deal steht dabei in Deutschland wie kaum ein anderes Thema im Fokus der Parteien. Zwar ist eine komplette Abwicklung des Pakets nicht zu erwarten, doch ein Aufweichen einzelner Vorhaben ist durchaus möglich.

Die Frage, wie es mit dem Green Deal weitergeht, stellt sich aktuell vor allem, weil Deutschland wirtschaftlich deutlich hinter den anderen großen Volkswirtschaften hinterherhinkt und die Aussichten mit 0,2 Prozent Wachstum die schlechtesten unter den G7-Staaten sind. Schadet der Green Deal also unserem Wachstum oder fördert er es?

Während die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das europäische Klimaschutzprojekt 2019 selbst ins Leben rief, will ihre Partei den Green Deal in Teilen wieder abwickeln. Etwa indem sie fordert, das für 2035 beschlossene Verbrenner-Aus wieder rückgängig zu machen. Auch für die FDP ist „der Green Deal zum Inbegriff überbordender Bürokratie in Europa geworden“ und hätte „der deutschen und europäischen Wirtschaft geschadet und Wachstum verhindert“, heißt es in einem Beschluss des Präsidiums vom Montag. Die extreme Rechte lehnt gar jede weitere Bemühung für mehr Klimaschutz ab.

Auch im Interesse der Wählenden ist das Thema in Zeiten von Pandemie und Krieg deutlich abgefallen. Laut einer ARD-Umfrage von Ende Mai liegen Umwelt- und Klimaschutz im Ranking der wichtigsten Themen an vierter Stelle – hinter Friedenssicherung, sozialer Sicherheit und Zuwanderung, aber noch vor dem Thema Wirtschaft.

Der Green Deal steht also unter erheblichem Druck. Dabei sind sich sowohl Klimaforscher als auch Ökonom:innen einig, dass sich mehr Klimaschutz und mehr Wirtschaftswachstum nicht gegenseitig ausschließen. Welche Rolle spielen klimaneutrale Technologien als Wirtschaftsfaktor schon heute?

Clean Energy macht fast ein Drittel des BIP-Wachstums in der EU aus

Allein im Energiebereich steuert die Herstellung umweltfreundlicher Technologien – Cleantech – und der Ausbau der klimaneutralen Stromerzeugung 320 Milliarden US-Dollar zur Weltwirtschaft bei, wie die Internationale Energieagentur (IEA) in einer Studie vom April analysierte.

In der EU entfiel im Jahr 2023 fast ein Drittel des BIP-Wachstums auf Photovoltaik, Windkraft, Batterien und Co. – der höchste Anteil aller untersuchten Regionen. In den USA trugen saubere Energietechnologien nur sechs Prozent, in China 5,2 Prozent zum Wirtschaftswachstum bei.

Gleichzeitig ist vor allem China, noch vor den USA, weiter der bei weitem wichtigste Akteur für die Herstellung umweltfreundlicher Technologien, insbesondere in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik. Die IEA geht auch nicht davon aus, dass sich das in nächster Zeit ändert. Denn auch 2023 kamen noch drei Viertel der weltweiten Investitionen aus China, 2022 war der Anteil mit 85 Prozent noch etwas höher

„Die Umsetzung des Green Deal ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Bernd Weber, Gründer der Berliner Denkfabrik Epico. Der jährliche Investitionsbedarf von 600 Milliarden Euro müsse vor allem von privaten Investoren gedeckt werden. Dafür fordert Weber eine konsequente Umsetzung und Ergänzung des Green Deals mit einer Agenda für Investitionen in Innovationen.

Deutschland ist europäischer Marktführer

Dabei wurden in der EU die Investitionen in Cleantech-Industrien seit der letzten Europawahl 2019 mehr als verdreifacht und Deutschland zur zentralen Drehscheibe für Cleantech in Europa. Nicht nur investiert Deutschland im europäischen Vergleich mit Abstand am meisten in den Ausbau solcher Technologien – der Anteil machte 2023 mit über 89 Milliarden US-Dollar fast ein Drittel der gesamten EU-Investitionen aus.

Schon heute beherbergt Deutschland der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zufolge die meisten Cleantech-Produktionsstätten insgesamt. In vielen Technologiebereichen ist es führend, darunter im Solarbereich mit 16 (Frankreich 14) und bei Windkraft mit 64 (Spanien 38) Herstellungsstätten. Bei Wärmepumpen liegt Italien mit 27 Einrichtungen an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 24.

Dazu soll Deutschland mit Produktionskapazitäten von 400 Gigawattstunden bis 2030 rund ein Viertel der europäischen Batteriezellproduktion abdecken und zum weltweit drittgrößten Hersteller hinter China und den USA werden. Der Markt für die Speicherung von Energie betrug 2023 schon 15,7 Milliarden Euro und soll dieses Jahr nach Schätzungen des Bundesverbandes um weitere 36 Prozent wachsen.

„Wenn wir als Unternehmen wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben wollen, dann muss die EU auch nach der Europawahl weiter klimafreundliche Industriepolitik vorantreiben“, sagte Alexander Sohl, Geschäftsführer eines Brandenburger Herstellers von Schnellladestationen. So hält es für falsch, die Rahmenbedingungen für die Energie- und Mobilitätswende nach der Europawahl wieder auf den Kopf zu stellen: „Als Unternehmen brauchen wir langfristige Planungssicherheit.“

Jobmotor in Deutschland

Mehr Investitionen schützen zudem nicht nur das Klima, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze. So hat sich die Zahl der Jobs im Bereich erneuerbarer Energien zwischen 2000 und 2021 ungefähr verdreifacht. Auch hier ist Deutschland in der EU schon heute führend. Die Erneuerbare-Energie-Agentur Irena hat errechnet, dass 2022 hierzulande über 354.000 Menschen im Bereich erneuerbare Energien und Wärmepumpen beschäftigt waren – die meisten davon im Bereich Windkraft und Photovoltaik. Das sind zwar weniger als noch vor Zusammenbruch der deutschen Solarindustrie in den 2010er-Jahren, aber noch so viele wie in keinem anderen Land Europas.

Deutschland hat schon einmal die schmerzhafte Erfahrung gemacht, seine aufstrebende Erneuerbare-Energien-Industrie und damit tausende Arbeitsplätze zu verlieren. Claudia Kemfert, Energieexpertin und Ökonomin

„Deutschland hat schon einmal die schmerzhafte Erfahrung gemacht, seine aufstrebende Erneuerbare-Energien-Industrie und damit tausende Arbeitsplätze zu verlieren“, sagte Claudia Kemfert, Energieexpertin und Ökonomin. Die Abschaffung des Green Deals setze die wachsenden Industrien für beispielsweise Wärmepumpen oder Energiespeicher aufs Spiel.

Auch die Industriegewerkschaft IGBCE hat Ende Mai mit Umweltorganisationen in einem Appell an die EU-Kommission davor gewarnt, den Green Deal abzuwickeln. „Statt Rückbau fordern wir eine konsequente Fortsetzung des Green Deal mit einem starken Fokus auf einen Green Industry Deal, der die Transformation als solidarisches europäisches Projekt besser und einfacher organisiert“, heißt es darin. Im Februar haben sich bereits zahlreiche Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften hinter einen Industrieplan der EU als Ergänzung des Green Deal gestellt. Diese „Antwerpener Erklärung“ haben mittlerweile über 1200 Organisationen unterschrieben.