Vier-Tage-Woche erst in einigen Jahren Tarifforderung der IG Metall für die Stahlindustrie

Die IG Metall macht sich auf einen langen Weg zur Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie. Zwar beschloss die Gewerkschaft am Mittwoch eine Tarifforderung von 8,5 Prozent sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Doch der größten deutschen Gewerkschaft ist auch klar, dass dies Zeit braucht. Frühestens 2027 könnte es einen ersten Schritt geben in Richtung Vier-Tage-Woche, von der sich die IG Metall Arbeitsplatzsicherheit verspricht. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung aus verschiedenen Gründen ab: Zu hohe Kosten, Verschärfung des Arbeitskräftemangels, betrieblich nicht umsetzbar.

In den deutschen Stahlwerken arbeiten derzeit 69.000 Personen, weitere 21.300 gibt es in der Produktion von Stahlrohren. Einer Studie des Wasserstoffverbandes zufolge könnte die klimaneutrale Transformation der Stahlherstellung allein in der Roheisenproduktion 17.000 Arbeitsplätze überflüssig machen, da Kokereien wegfallen und die modernisierten Hochöfen produktiver sind.

Hinzukommt, dass vermutlich nicht alle der derzeit laufenden 13 Hochöfen auf einen klimaneutralen Betrieb umgestellt werden, denn für jeden Ofen wird mindestens eine Milliarde öffentlicher Fördergelder veranschlagt. Realistisch ist daher, dass künftig weniger grüner Stahl hierzulande produziert wird.

Mehr Arbeitskräfte erforderlich

Die IG Metall möchte sich darauf einstellen und mit einer Arbeitszeitverkürzung das schrumpfende Arbeitsvolumen verteilen. Dagegen argumentieren die Arbeitgeber: Bereits heute seien mehr als 30 Prozent der Stahlarbeiter älter als 55 Jahre und gingen also während der auf zehn Jahre veranschlagten Transformation in Rente. Es bedürfe deshalb keiner Arbeitszeitverkürzung. Und während der Transformation gebe es sogar zusätzlichen Arbeitskräftebedarf in den Hütten. Das räumt auch die IG Metall ein.

Die Gewerkschaft weiß auch, dass es keine Entgelterhöhung geben kann und gleichzeitig eine Arbeitszeitverkürzung. In Zeiten hoher Inflation erwarten die Beschäftigten mehr Geld. Vergangenes Jahr hatte die IG Metall 6,5 Prozent ab August durchgesetzt. Die kräftigste Einkommenserhöhung seit 30 Jahren war möglich, weil die Stahlpreise in die Höhe geschossen waren und damit auch die Erträge von Thyssen-Krupp, Salzgitter und Arcelor Mittal. In diesem Jahr sieht das anders, aus, die Preise sind gefallen und die schwache Konjunktur macht sich bemerkbar.

Dennoch will die IG Metall in den Verhandlungen einen Einstieg in Richtung Vier-Tage-Woche vereinbaren, weil sich dann alle auf einen längerfristigen Fahrplan inklusive veränderter Schichtmodelle einstellen könnten. Derzeit beträgt die tarifliche Wochenarbeitszeit 35 Stunden, die IG Metall will runter auf 32 Stunden.

400 Millionen Euro würde die Arbeitszeitverkürzung kosten, sagen die Arbeitgeber

Einem Unternehmen mit 3000 Beschäftigten würden durch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei unverändertem Produktionsniveau das Arbeitspotenzial von etwa 300 Mitarbeitern fehlen, rechnen die Arbeitgeber vor. „Dies ist in einer Zeit, in der die gesamte deutsche Wirtschaft unter Fachkräftemangel leidet, nicht verkraftbar“, argumentiert die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Den zusätzlichen Personalaufwand beziffert der Verband in dem Beispielunternehmen auf 20 Millionen Euro/Jahr. Für die gesamte Stahlindustrie lägen die Mehrkosten bei gut 400 Millionen Euro.

Der Wunsch nach mehr Freizeit und einer besseren Work-Life-Balance sei verständlich, passe aber nicht in die Zeit. „Eine Industrie, die sich gezwungenermaßen um öffentliche Hilfen bemüht und diese auch erhält, sollte nicht zur selben Zeit eine derartige Diskussion vom Zaun brechen“, warnen die Arbeitgeber. Das eröffne „Fehldeutungen und Missverständnissen geradezu Tür und Tor“. Und könnte am Ende die Zahlungsbereitschaft der Gemeinschaft der Steuerzahler gefährden.