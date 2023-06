Volle Hotels, ausgebuchte Flüge Wo Sie jetzt noch Last-Minute-Schnäppchen finden

„Mit Last-Minute-Urlaub bis zu 60 Prozent sparen“, verspricht der Reiseveranstalter Dertour im Internet. Das weckt Erinnerungen an frühere Zeiten. An Fahrten zum Flughafen, auf denen man noch nicht wusste, wohin die Reise gehen würde. Am Airport die Angebote studieren, buchen, fliegen. Wem das zu spontan war, der konnte sich auch etwa länger Zeit lassen und Reisen aussuchen, die erst in einigen Tagen starten würden. Das Angebot war groß, die Preise niedrig. Jahrelang war Last Minute der beste Tipp für urlaubsreife Schnäppchenjäger.