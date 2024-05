Vom Praktikanten zum Vorstandsvorsitzenden SAP-Chef Klein erhält neuen Vertrag – und einen neuen Titel

SAP bindet Unternehmenschef Christian Klein langfristig an sich: Der Aufsichtsrat habe den Vertrag des 44-jährigen Managers um drei Jahre bis April 2028 verlängert, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. In diesem Zuge befördert ihn das Gremium zudem vom Vorstandssprecher zum Vorstandsvorsitzenden.

Klein habe den Umbau des Softwareherstellers zu einem Cloud-Unternehmen „nachdrücklich vorangetrieben“, erklärte Aufsichtsratschef Hasso Plattner. „Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung und seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden möchten wir seine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung der SAP unterstreichen.“

Mitgründer Hasso Plattner verlässt den Aufsichtsrat

Klein war bislang schon das Gesicht von SAP, nun hat er auch formal eine herausgehobene Rolle: Als Vorstandschef gibt seine Stimme künftig den Ausschlag, falls es bei Abstimmungen zu einem Patt kommt. Zudem erhalte der Manager eine stärkere Koordinierungsrolle, heißt es im Konzern.

Mit der Vertragsverlängerung sorgt SAP im Vorstand für Kontinuität, bevor im Aufsichtsrat ein großer Umbruch ansteht: Auf der anstehenden Hauptversammlung in der kommenden Woche wird mit Mitgründer Hasso Plattner eine für den Konzern prägende Figur aus dem Gremium ausscheiden. Den Vorsitz übernimmt zunächst der frühere Nokia-Topmanager Pekka Ala-Pietilä.

Den Machtkampf mit Morgan entschied er für sich

Klein schleppte schon als Praktikant bei SAP Bildschirme und heuerte 1999 als Student fest an. Nach dem dualen Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre machte er rasch Karriere – als Finanzchef der Tochterfirma Success Factors, als Controlling-Chef und schließlich 2018 als Chief Operating Officer (COO) mit Vorstandsressort.

Als 2019 der langjährige SAP-Chef Bill McDermott ging, übernahm Klein die Führung zunächst in einer Doppelspitze mit Jennifer Morgan. Er sollte als Spezialist fürs operative Geschäft die internen Probleme angehen, etwa bei der Integration der zugekauften Produkte, sie als talentierte Verkäuferin das Wachstum im Cloud-Geschäft befördern.

Die Bekenntnisse zur guten Zusammenarbeit hielten nicht lange. Als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 strategische Unstimmigkeiten offenbar wurden, entschied Klein den Machtkampf mit Morgan für sich – wobei ihm die enge Beziehung zu Plattner geholfen haben dürfte. Mit gerade mal 39 Jahren wurde er jüngster alleiniger Dax-Chef.

Kleins Amtszeit ist geprägt von einer strategischen Neuausrichtung: SAP, das als Softwarehersteller zum globalen Konzern geworden ist, soll so schnell wie möglich zum Cloud-Spezialisten werden – Geschäftskunden installieren Programme also nicht im eigenen Unternehmen, sondern nutzen sie gegen eine Gebühr direkt aus dem Rechenzentrum.

Eine Erfolgsgeschichte – auf die noch viel Arbeit zukommt

Diese Umstellung begann SAP zwar bereits 2011, mit der Übernahme des Personalspezialisten Success Factors. Im Kerngeschäft mit Software zur Steuerung von betriebswirtschaftlichen Prozessen, im Fachjargon ERP, tat sich der Konzern mit dem neuen Modell jedoch lange schwer.

Christian Klein beschleunigte die Umstellung, auch gegen einige Widerstände – mit neuen Produkten, einem neuen Bonussystem und nun auch einem neuen Vorstandsbereich, in dem sein Vertrauter Thomas Saueressig die Einführung von Cloud-Produkten erleichtern und beschleunigen soll.

Die Geschäftszahlen bestätigen die Strategie grundsätzlich: Das Cloud-Geschäft läuft dynamisch – nach den Quartalszahlen Ende April lobte die Investmentbank JP Morgan eine „weitere Wachstumsbeschleunigung“. Mit knapp 170 Euro notiert die Aktie des Softwareherstellers nur rund acht Prozent unter dem Allzeithoch.

Anders gesagt: Klein hat es geschafft, viele Zweifel über die Neuausrichtung auszuräumen und eine neue Wachstumsstory zu entwickeln. Trotzdem haben er und sein Management in den kommenden Jahren noch viel Arbeit vor sich.

