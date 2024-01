Von Amazon direkt auf den Wühltisch „Bin Stores“ verramschen Retouren für ein paar Dollar

Die Schlange geht weit um die Straßenecke an diesem kalten Freitagmorgen in New York. Mehr als hundert Menschen stehen zum Teil schon seit Stunden im Industriegebiet zwischen Schnellstraße und Hafen in Brooklyn, um als Erste in den Laden „Unbox“ zu kommen. Ein Mitarbeiter mit Megafon ruft die Wartenden zur Ruhe auf und verteilt Zettel mit Nummern.