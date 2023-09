Vor der IAA-Autoshow Was die Fahrradbranche in München erwartet

Greenwashing oder ernst gemeinte Neuausrichtung? Diese Frage begleitet auch die zweite IAA in München, die sich nicht mehr als Auto-, sondern als Mobilitätsmesse verstanden wissen will. Von Dienstag an soll sechs Tage lang mit Wirtschaft, Politik sowie Besucherinnen und Besucher die Zukunft der Mobilität debattiert werden. Nach dem ersten Aufschlag am neuen Standort mit neuem Konzept fielen die Bewertungen vor zwei Jahren gemischt aus.