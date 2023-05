Vor neuem Heizungsgesetz Klempner lehnen Aufträge für Einbau von Gaskesseln ab

Wer in diesen Tagen noch schnell einen neuen Gaskessel einbauen lassen will, dürfte in vielen Fällen am Unwillen der Klempner scheitern: Installateure scheuen das Risiko, ausschließlich mit Erdgas und Heizöl betriebene Kessel einzubauen, da der Einbau aufgrund von Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr nicht mehr sicher ist. Ab Januar 2024 wird der Einbau voraussichtlich verboten sein. Musterschreiben der Klempner-Innungen, mit denen entsprechende Kundenanfragen abgewimmelt werden sollen, liegen dem Handelsblatt vor.