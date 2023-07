Vorwurf der „Gierflation“ So manche Branche erhöhte ihre Preise stärker als nötig

Die Energiekrise und die Teuerung bei Nahrungsmitteln haben 2022 für Kostenschocks gesorgt. Bei Verbrauchern, aber auch in der Wirtschaft. Unternehmen haben die Möglichkeit, die erhöhten Kosten an ihre Kunden weiterzugeben – und die Preise vielleicht noch stärker anzuheben als nötig. Haben die Unternehmen 2022 also unter dem Kostenschock gelitten oder vielmehr daran verdient?