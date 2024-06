Das 130-Milliarden-Comeback Warum so viel Geld in Sparbriefe fließt

Er galt lange Zeit als ziemlich unattraktiv – nun ist der Sparbrief zurück. Seit der Zinswende haben deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher Milliardensummen umgeschichtet.

So zogen Sparbriefe von Oktober 2022 bis Ende März 2024 netto fast 130 Milliarden Euro an Zuflüssen auf sich. Im Bestand steckten zum Stichtag nahezu 140 Milliarden Euro, was einer Verzehnfachung des Volumens in Sparbriefen entspricht. Noch anderthalb Jahre zuvor waren es nur knapp 13 Milliarden Euro gewesen. Zu diesen Ergebnissen ist das Analysehaus Barkow Consulting auf Basis von Bundesbank-Daten für das Handelsblatt gekommen.

Peter Barkow, Geschäftsführer von Barkow-Consulting, begründet die Entwicklung: „Die höheren Zinsen haben zu einem fulminanten Comeback der Sparbriefe geführt.“ Dabei seien sie zuvor „im Gesamtmarkt quasi nicht mehr existent und von vielen vergessen“ gewesen.

Was ist ein Sparbrief? Laut der Bafin legt man „mit einem Sparbrief einen Geldbetrag für eine bestimmte Zeit zu von vornherein festgelegten Zinsen und Zinszahlungszeitpunkten an“. Am Ende der Laufzeit kann man wieder auf das Guthaben zurückgreifen, vorher nicht. (Quelle: Bafin)

Derzeit bieten viele Banken die Sparbriefe wieder prominent an. Manche setzen bei längerfristigen Einlagen sogar ausschließlich auf Sparbriefe. Auch das ist ein Grund für den aktuellen Boom. Andere Geldhäuser haben Festgeld sowie Sparbriefe im Angebot, eine dritte Gruppe nur Festgeld. Die beiden Einlageformen ähneln sich stark. Allerdings gibt es mehrere Unterschiede – und eine Besonderheit, auf den Anlegerinnen und Anleger unbedingt achten sollten.

Während Einlagen auf einem Sparkonto oder Sparbuch variabel verzinst werden, oft mit dreimonatiger Kündigungsfrist, haben sowohl Festgeld als auch Sparbriefe feste Laufzeiten und fixe Zinsen.

Großteil des Volumens bei Sparkassen gelandet

Die durchschnittlichen Zinsen für Termineinlagen sind angesichts der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ab Sommer 2022 deutlich gestiegen. Auch der Zinsabstand zum Tagesgeld erhöhte sich bis Ende des vergangenen Jahres. Das belegen Daten des Vergleichsportals Verivox. Im Vergleich zu Festgeld und Sparbriefen verzeichneten Sichteinlagen – Einlagen in Tagesgeld und auf dem Girokonto – weniger Zuflüsse. Einlagen auf Sparkonten schmolzen sogar ab.

Der Zins, den Banken für ihre bei der Notenbank geparkten Mittel bekommen, beträgt derzeit vier Prozent. Doch selbst die für Donnerstag erwartete Zinssenkung der EZB dürfte an der Popularität von Festgeld und Sparbriefen so schnell nichts ändern. Denn niedrigere Notenbankzinsen haben sich bei längerfristigen Einlageprodukten längst niedergeschlagen.

2,44 Prozent erzielen laut Verivox einjährige Festgelder durchschnittlich. Das ist mehr als bei änger laufenden Termineinlagen.

Diese Beobachtung bestätigt Oliver Maier, Geschäftsführer bei Verivox Finanzvergleich: „Seit Ende letzten Jahres sind die Festgeldzinsen bereits spürbar gesunken. Eine Leitzinssenkung in Höhe von einem Viertel Prozentpunkt sind in den aktuellen Konditionen vieler Banken eingepreist.“ Zudem dürften perspektivisch, fährt er fort, auch die Tagesgeldzinsen sinken.

So erzielen laut Verivox einjährige Festgelder – Sparbriefe werden ebenso berücksichtigt – aktuell mit durchschnittlich 2,44 Prozent eine höhere Verzinsung als länger laufende Termineinlagen. Dieses Phänomen sei typisch für eine Phase, in der die Mehrheit der Banken perspektivisch mit sinkenden Zinsen rechnet, erklärt Verivox. Denn normalerweise ist es üblich, dass Anleger höhere Zinsen erhalten, wenn sie sich längerfristig binden.

Über Monate hinweg haben die Banken ihr Angebot an längerfristigen Einlageprodukten ausgebaut, die Sparkassen besonders mit dem Sparbrief. Auch die Onlinebank ING Deutschland sammelt unter anderem über Sparbriefe Einlagen ein.

Ein wesentlicher Unterschied zum Festgeld ist, dass es Festgeld bereits für kurze Laufzeiten wie drei oder sechs Monate gibt. Es verlängert sich automatisch, wenn der Kunde oder die Kundin sich zum Laufzeitende nicht anders äußert – und zwar zum dann gültigen Zinssatz. Für die Anlage in Festgeld ist ein entsprechendes Festgeldkonto nötig. Zudem wird häufig eine Mindestanlage, oft 1000 oder 2500 Euro, gefordert.

Wann der Einlagenschutz nicht greift

Sparbriefe können Anleger meist ab der Mindestsumme von 1000 Euro erwerben. Sie laufen in der Regel mindestens ein Jahr. Sie sind zudem auf einen bestimmten Namen ausgestellt und nicht auf andere Personen übertragbar, wie der BVR, der Branchenverband der Volks- und Raiffeisenbanken, erklärt. Die Zinsen werden auf dem vom Kunden genannten Konto gutgeschrieben, genauso wie zum Laufzeitende der Gegenwert des Sparbriefs. Santander führt die automatische Auszahlung als Vorteil für Sparer an.

In beiden Fällen ist das Ersparte durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Oliver Maier, Geschäftsführer bei Verivox Finanzvergleich

Verivox-Manager Maier rät Sparern, dass sie bei der Auswahl des richtigen Anlageprodukts auf Verzinsung, Anlagezeitraum und Einlagenschutz achten sollten. „Ob es sich dann um ein Festgeld oder einen Sparbrief handelt, ist aus Kundensicht weniger entscheidend. In beiden Fällen ist das Ersparte durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.“

Es gibt allerdings eine Ausnahme: sogenannte Sparbriefe mit Nachrangabrede. Einige Genossenschaftsbanken haben entsprechende Produkte im Angebot. Diese Einlagen unterliegen laut BVR nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Sollte eine Bank insolvent sein, werden diese Sparbriefeinlagen dann erst nach den bevorzugten Gläubigern bedient.

Höheres Risiko, höherer Zinssatz

Allerdings versprechen Genossenschaftsbanken, sich über ihr Institutssicherungssystem im Notfall gegenseitig zu stützen und eine Insolvenz abzuwenden. Gleichwohl erhielten Kunden für das „theoretisch höhere Risiko“ einen höheren Zinssatz, erklärt der BVR.

Bei den Geldhäusern, die Sparbriefe sowie Festgeld anbieten, lässt sich ein Muster erkennen: Festgeld gibt es oft für Laufzeiten von mehreren Monaten bis zu einem Jahr. Sparbriefe sind dagegen auch für längere Laufzeiten, etwa über mehrere Jahre, zu erwerben.

Als Vorteil für die Geldhäuser nennt der Lobbyverband der Sparkassen, DSGV, dass Sparbriefe den Sparkassen mehr Planungssicherheit böten. Das liegt an der üblicherweise längeren Laufzeit „Dies ermöglicht eine stabilere Liquiditätssteuerung und führt zu mehr Kosteneffizienz. Es fällt weniger Verwaltungsaufwand für kurzfristige Gelder an“, heißt es. Auch eine verlässliche Kreditvergabe sei einfacher.

Dieser Text erschien zunächst im Handelsblatt.