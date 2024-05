Was tun Banken gegen den Klimawandel? Nur jede fünfte Bank hat ihr Engagement in Kohle klar reduziert

Die Umweltorganisation Urgewald kritisiert das hohe Engagement vieler Banken für die Kohlebranche. Banken auf der ganzen Welt haben der Nichtregierungsorganisation zufolge in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 470 Milliarden US-Dollar an Unternehmen der Kohleindustrie vergeben. Das geht aus der Studie „Still Banking on Coal“ der Nichtregierungsorganisation Urgewald hervor, die in der Nacht zu Donnerstag veröffentlicht wurde.

„Von den 638 untersuchten Banken haben nur etwa 140 ihre Finanzgeschäfte mit der Kohleindustrie seit 2016 deutlich reduziert“, sagte die Leiterin der Finanzrecherche bei Urgewald, Katrin Ganswindt. 75 Banken hätten ihre Unterstützung für den Kohlesektor sogar erhöht. Bei den übrigen 423 Instituten sei das Engagement stabil geblieben.

Urgewald wirft den Banken im Kern vor, ihr Engagement in der Kohlebranche nicht in dem Tempo zurückzufahren, wie es zur Erreichung international vereinbarter Klimaziele notwendig wäre. Allein im Jahr 2023 hätten Geschäftsbanken die Kohleindustrie mit fast 136 Milliarden US-Dollar unterstützt, schreibt Urgewald. Dieser Wert liege nur 20 Prozent unter dem des Jahres 2016, in dem das Klimaabkommen von Paris in Kraft getreten sei.

Banken wiederum haben in der Vergangenheit immer wieder argumentiert, dass sie Firmenkunden auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen würden und deshalb auch Kunden finanzierten, die noch klimaschädlich agieren. „Die Deutsche Bank will ihre Kunden bei der Transformation zu nachhaltigeren und klimaneutralen Geschäftsmodellen als strategischer Partner begleiten“, sagt etwa ein Sprecher des Instituts. „Es ist dabei unser Ziel, den schrittweisen und geordneten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zu unterstützen.“

Europäische Banken unter wachsendem Druck von Investoren

Vor allem europäische Banken stehen unter dem wachsenden Druck von Investoren, der Politik und Bankenaufsehern, ihre Geschäftspolitik klimaneutraler auszurichten. Die Europäische Union hat etwa strengere Transparenzvorschriften eingeführt. Und die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) fordern von den Geldhäusern, Klimarisiken stärker in ihrer Risikopolitik zu berücksichtigen.

Die EZB-Bankenaufsicht hatte im Januar kritisiert, dass bei 90 Prozent der von ihr untersuchten Geldhäuser die Kreditportfolios nicht mit den Pariser Klimazielen übereinstimmten. Das führe bei den betroffenen Instituten zu erhöhten Übergangsrisiken. Die EZB hatte 95 Banken untersucht.

In der Kohle-Studie hat Urgewald zusammen mit mehreren Partnerorganisationen analysiert, in welchem Ausmaß Banken auf der ganzen Welt in den vergangenen Jahren Unternehmen finanziert haben, die im Kohlebereich engagiert sind. Dazu haben die Organisationen das Volumen sogenannter syndizierter Kredite berücksichtigt, bei dem mehrere Banken zusammen ein Großdarlehen organisieren, sowie die Platzierung von Aktien und Anleihen dieser Firmen bei Investoren.

3,5 Milliarden US-Dollar haben deutsche Banken zwischen 2021 und 2023 über syndizierte Kredite und Wertpapieremissionen für Kohlefirmen organisiert.

Syndizierte Kredite können Banken weiterverkaufen, daher spiegeln die Zahlen nicht unbedingt die Höhe des Kreditengagements der Geldhäuser wider. Sie legen aber ebenso wie die Daten zu platzierten Aktien und Anleihen offen, inwieweit Institute den Kohlefirmen den Zugang zu Finanzmitteln ermöglicht haben.

Deutsche Banken haben die Kohleindustrie in den vergangenen zwei Jahren mit etwa 3,5 Milliarden US-Dollar unterstützt. Dabei handelt es sich bei gut zwei Dritteln dieser Summe um syndizierte Kredite, bei einem knappen Drittel des Betrags um Aktien und Anleihen der Kohlefirmen, die von Banken bei Investoren platziert wurden.

Die Deutsche Bank steht mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar für gut die Hälfte der Kohlefinanzierungen aus Deutschland. © dpa/Andreas Arnold

Anders als etwa bei französischen Banken gebe es dabei auch keinen klaren Dreijahrestrend nach unten. So sei das Kohle-Engagement der deutschen Institute 2022 zwar gesunken, ein Jahr später dann aber wieder gestiegen.

Diesen Trend beobachtet Urgewald auch bei der Deutschen Bank. Das Institut steht mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar für gut die Hälfte der Kohlefinanzierungen aus Deutschland. Zu dem hohen Finanzierungsvolumen hat Urgewald zufolge vor allem ein großer Kredit für das südafrikanische Energieunternehmen Eskom beigetragen, der mit etwa 400 Millionen US-Dollar für zwei Drittel der Finanzierungssumme der Bank im Jahr 2023 steht.

Eskom: Kohlestrom aus Südafrika

Eskom produziert seinen Strom zu 90 Prozent mit Kohle, der Kohleanteil macht auch 80 Prozent der Einkünfte aus. Aus Sicht von Urgewald illustriert das Beispiel, dass die Kohlerichtlinien der Deutschen Bank zu lax sind. Denn eigentlich liege Eskom damit weit über dem Schwellenwert, bei dem die Bank noch Geschäfte mit Unternehmen machen will. Doch für Bestandskunden gelten Übergangsfristen.

Die Deutsche Bank verwies auf Anfrage darauf, dass sie ihr Engagement in CO₂-intensiven Branchen deutlich reduziert habe. Sie habe sich seit 2016 auch nicht mehr an der Kreditfinanzierung neuer Kraftwerkskohleminen und am Ausbau bestehender Minen beteiligt. Das gilt allerdings nur für die konkrete Finanzierung von Minen und schließt nicht aus, dass die Bank Kohlefirmen mit nicht zweckgebundenen Darlehen finanziert, obwohl sie ihren Minenbestand ausbauen.

Wichtigste Kohlefinanzierer: Japan, USA, China

Verglichen mit den internationalen Finanzierungsvolumina spielen deutsche Geldhäuser allerdings eine relativ kleine Rolle. Die 3,5 Milliarden US-Dollar, die zwischen 2021 und 2023 geflossen sind, machen nur einen Bruchteil der weltweiten Summe von 470 Milliarden Dollar aus. 92 Prozent des Finanzierungsvolumens stammen von Banken aus China, den USA, Japan, Kanada, Indien, Großbritannien und Indonesien.

Zu den weltweit größten Kreditgebern zählten Banken wie die japanischen Geldhäuser Mizuho, Mitsubishi und SMBC sowie die US-Großbanken Bank of America und JP Morgan. Jedes einzelne dieser Institute unterstützte die Kohlebranche in den vergangenen drei Jahren mit Summen von drei Milliarden US-Dollar und mehr.

Rechnet man die Anleihe- und Aktienplatzierungen noch hinzu, hat jede dieser Großbanken die Kohlebranche stärker unterstützt als alle deutschen Geldhäuser zusammen. Das Gleiche gilt für 22 chinesische Geldhäuser, deren Volumen an Wertpapierfinanzierungen jeweils zwischen 3,5 Milliarden und 31 Milliarden Dollar liegt.

Aus Sicht von Ganswindt ist das deutsche Kohle-Engagement dennoch problematisch. „Der globale Anteil deutscher und europäischer Banken bei der Kohlefinanzierung mag insgesamt verhältnismäßig gering sein, doch Europa hat eine Vorbildfunktion“, sagt die Urgewald-Expertin. „Deshalb ist die Geschäftspolitik deutscher Banken unabhängig von den Finanzierungsvolumina relevant.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.