Auch Ankünfte könnten ausfallen Wegen Verdi-Warnstreik am Donnerstag keine Starts am Flughafen BER

Am Flughafen Berlin-Brandenburg können am Donnerstag aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi keine Passagierflüge starten. Wie der Flughafen am Dienstagabend mitteilte, können auch Ankünfte ausfallen - darüber entscheiden den Angaben zufolge die jeweiligen Airlines.

Die Gewerkschaft Verdi will einem Medienbericht zufolge am Donnerstag bundesweit die Flughäfen bestreiken. Die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche seien dazu aufgerufen, die Arbeit ab dem frühen Morgen niederzulegen, berichtete der Hessische Rundfunk am Dienstag. Gestreikt werden solle bis Mitternacht.

Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg ist betroffen. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, sollen Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, die Arbeit niederlegen.

Ohne die Beschäftigten an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich. Daher dürfte der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Bereits im vorigen Jahr hatte Verdi mit Streiks beim Sicherheitspersonal Flughäfen weitgehend lahmgelegt. Die jüngsten Tarifgespräche zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) kamen kaum voran. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant. (Reuters/dpa)