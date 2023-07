Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel Abends keine Gummibärchen

Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Zeiten, in denen es die Gummibärchen in die Samstagabendshow geschafft haben. Zu den Spitzenzeiten des Fernsehklassikers „Wetten, dass ....“ stand stets ein Schälchen mit den bunten Bärchen auf dem Tisch. Animiert von Showmaster Thomas Gottschalk mampften Prominente vor den Augen eines Millionenpublikums die Süßigkeiten. Dass Gottschalk zugleich als Testimonial in TV-Werbespots für Haribo warb, störte damals so recht niemanden.