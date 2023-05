Wettbewerb im Luftverkehr Wie Ryanair den Airline-Rivalen enteilt

Aus einem operativen Verlust von 340 Millionen Euro wurde ein Plus von 1,44 Milliarden Euro, der Umsatz schnellte um 124 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro in die Höhe. Unter dem Strich blieben 1,3 Milliarden Euro als Gewinn übrig. Die Zahlen, die die irische Billigfluggesellschaft Ryanair am Montag für das versetzte Geschäftsjahr 2022/23 (zum 31. März) vorlegte, können sich eindeutig sehen lassen.