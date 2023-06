Windenergie in der Ukraine „Flügel der Unbesiegbarkeit“

Eine umgebaute Militärdrohne schwebt durch den Himmel, im Schlepptau flattert eine ukrainische Flagge. Windräder am Horizont bilden das Hintergrundpanorama. Aus Lautsprechern schallt die Nationalhymne. „Brave to bring the light“ steht in großen Lettern auf dem Turm einer Windkraftanlage, frei übersetzt: „Mutig das Licht bringen“.