„Wir bringen Berlin durch den Winter“ Gas wird noch teurer werden

Herr Friedrichs, die Gasag hat in diesem Jahr drei Mal die Preise erhöht: 16 Prozent im Januar, 26 Prozent im Mai und 30 Prozent ab Oktober. Was kommt im Januar? Das ist schwer vorherzusagen. Wenn wir den aktuellen Gaspreis mit dem Vorjahr vergleichen, dann sehen wir einen Anstieg auf 170 Prozent. Wir mussten insgesamt um gut 70 Prozent erhöhen, ein sehr erheblicher Teil davon erklärt sich mit den Umlagen, die ab Oktober vom Gesetzgeber eingeführt wurden und die im Kern richtig sind. Die Umsatzsteuersenkung ab Oktober wird dem ein wenig entgegenwirken. Aber für 2023 müssen wir leider von weiter signifikant steigenden Preisen ausgehen.

Wie signifikant?

Das kann niemand voraussagen, weil die Preise auf dem Großhandelsmarkt verrücktspielen. Beim Strom hatten wir in den vergangenen Wochen Schwankungen von 500 bis 1000 Euro die Megawattstunde, im Gasmarkt standen wir Ende August bei 350 Euro, inzwischen sind es etwa 200 Euro für den kommenden Winter. Auch wir müssen zu diesen Preisen einkaufen - jedenfalls Teilmengen.

Für 2022 hat sich die Gasag frühzeitig und zu verträglichen Preisen eingedeckt, und für 2023 auch zu einem großen Teil.

Das hilft uns sehr, aber trotzdem müssen wir kaufen und Vorsorge treffen. Als Grundversorger haben wir einen gesetzlichen Auftrag, nämlich die Sicherstellung der Versorgung. Wer anderswo kein Gas bekommt, der wird von uns versorgt. Es ist immer schwer vorherzusagen, wie viele Menschen zu uns in die Grundversorgung kommen.

Waren das viele in diesem Jahr?

Wir haben Zulauf. Aber nochmal: Wir haben auf dem Markt Preiserhöhungen um das Acht- oder Zehnfache, die Preise jedoch „nur" um 70 Prozent erhöht. Die Preise, zu denen wir einkaufen, müssen wir an die Kunden weitergeben.

Also gibt es im nächsten Jahr eine Verachtfachung der Preise?

Nein. Da wir uns auch für das nächste Jahr große Mengen im Voraus gesichert haben, wird es ganz sicher keine Preiserhöhungen in dieser Größenordnung geben. Das könnte auch endgültig niemand mehr bezahlen.

Photovoltaikanlage der GASAG, Marienpark, Lankwitzer Straße, Mariendorf, Tempelhof-Schöneberg, Berlin, Deutschland *** GASAG photovoltaic system, Marienpark, Lankwitzer Straße, Mariendorf, Tempelhof Schöneberg, Berlin, Germany © Imago / imago stock/Schöning

Muss die Gasag überhaupt zu Mondpreisen kaufen, können Sie nicht warten?

Wir zocken nicht mit Blick auf gewünschte Preisentwicklungen, das hat uns und unseren Kunden bisher sehr geholfen. Aber es gibt einen Faktor, den man schlecht planen kann: Das Wetter. Wir kaufen auf der Grundlage einer bestimmten Wetterplanung ein bestimmtes Volumen ein. Wird es deutlich kälter, müssen wir zukaufen.

Wer entscheidet, wann und wie viel gekauft wird?

Der Vorstand zusammen mit dem Risk-Management und dem Einkauf legt die Einkaufspolitik fest. Mindestens drei Mal in der Woche beraten wir darüber.

Und wie wird der Winter?

Hoffentlich warm. Wir haben die Aufgabe, die Stadt über den Winter bringen; es soll keiner frieren, egal, wie kalt es wird. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die wir aber gewappnet sind.

Immerhin füllen sich die Speicher schneller als gedacht, die ersten LNG-Terminals sollen im Januar betriebsbereit sein und die Verbraucher sparen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir und die Stadt gut über den Winter kommen, und die genannten Faktoren spielen dabei eine große Rolle. Wenn es sehr kalt wird, ist das schwieriger. Der größte Hebel, um die Versorgung sicherzustellen, ist die Reduzierung des Verbrauchs.

Hat die Gasag Informationen zum Sparverhalten der Berliner?

Im gewerblichen Bereich sind wir bundesweit bei gut 20 Prozent, das ist wirklich eine Menge. Das ist in Berlin ähnlich, wobei wir kein industriell geprägtes Versorgungsgebiet haben. Für die Privathaushalte können wir noch nichts sagen, weil die Heizperiode erst beginnt.

Und wenn es sehr kalt wird und kein russisches Gas kommt: Wer wird abgeschaltet?

Abschaltreihenfolgen werden nicht veröffentlicht. Die Entscheidung darüber liegt bei der Bundesnetzagentur. Die geschützten Kunden, also die privaten Haushalte inklusive Fernwärmeversorgung sowie kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Altenheime und Schulen, werden nicht betroffen sein. Wir haben einen sehr guten Dialog mit Unternehmen und Einrichtungen, die womöglich abgeschaltet würden und sich vorbereiten können.

Die ab dem 1. April 2021 bezugsfertigen Büros, Konferenzräume und Terrassen sowie eine Cafeteria der Gasag auf dem Gelände vom Campus euref mit dem Gasometer in Berlin-Schöneberg, aufgenommen am 5. März 2021. Foto: Kitty Kleist-Heinrich © Kitty Kleist-Heinrich/Tsp

Was erwarten Sie sich von der Expertenkommission, die im Auftrag der Bundesregierung bis Ende Oktober Vorschläge für eine Gaspreisdeckel machen soll?

Wir kommen in Preisregionen, die für viele Menschen nicht mehr zumutbar sind. Es geht an und über die Grenze, die sich viele Haushalte leisten können, insbesondere in Berlin. Deshalb ist es richtig, dass die Politik das Thema angeht. Aber alle Vorschläge werden nicht dazu führen, dass wir auf Energiepreise zurückfallen, die wir aus dem letzten Jahr kennen. Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass der Anteil, den wir für Energie ausgeben, steigt. Und zwar dauerhaft.

Sollte nicht der massive Ausbau der Erneuerbaren Energien Entlastung bringen?

Bis wir genügend Erneuerbare Energie produzieren und importieren werden noch einige Jahre vergehen. Kurzfristig müssen wir den Menschen helfen, die sich die teure Energie nicht leisten können. Das ist eine große soziale Aufgabe, die uns als Unternehmen auch betrifft.

Im vergangenen Jahr hat die Netzgesellschaft der Gasag 1700 Kunden kein Gas mehr geliefert, weil die dauerhaft nicht gezahlt haben. Wie ist das in diesem Jahr?

Wir sehen bisher keine Steigerung. Das Ziel muss sein, das die Zahl stagniert - auch im nächsten Jahr. Wenn sich jemand meldet, der nicht zahlen kann, dann finden wir eine Lösung - veränderte Zahlungen oder Stundungen -, gegebenenfalls auch in engmaschiger Zusammenarbeit mit den Sozialbehörden. Aber die Leute müssen sich bei uns melden, denn wir gucken nicht hinter die Wohnungstür. Wir gehen, wenn das gewünscht wird, inzwischen auch zu den Kunden nach Hause, und suchen gemeinsam eine Lösung.

Wie stark wird dafür der Kundenservice der Gasag in Anspruch genommen?

Der Ton ist schon ein anderer geworden, die Menschen haben große Sorgen, und dafür haben wir jedes Verständnis. Aber nochmal: Wenn sich die Menschen melden, dann finden wir auch gemeinsam mit dem Senat und den Sozialverbänden einen Weg. Grundsätzlich werden wir alle nach einem relativ unbeschwerten Sommer im Winter merken, dass wir in einer echten Energiekrise stecken. In dieser Krise müssen wir jetzt den Kopf über Wasser halten. Auf Dauer reicht das übrigens nicht: Irgendwann muss man auch ans Ufer schwimmen.

Und dann?

An der Zukunft arbeiten: Wo investieren wir? Wie kommen wir zu einer unabhängigen Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien?

Die Krise könnte dazu als Booster wirken.

Das wäre schön. Wenn man in fünf Jahren zurückschaut und den Kopf nicht mehr voller Sorgen hat, dann wird das hoffentlich so aussehen. Wir erledigen etwas, das wir sowieso erledigen müssen, aber nun in einem viel höherem Tempo.

Ist die Gasag dazu in der Lage?

Wir haben uns schon vor der Krise mit der Frage beschäftigt, wie unser Geschäftsmodell in 20 Jahren aussieht. Die fossilen Energieträger Kohle und Gas wollen wir bis 2040 aus unserem System eliminieren. Das sind nur noch 18 Jahre. Klimaneutral werden und die Abhängigkeit von autokratischen Energielieferanten überwinden - das sind die Herausforderungen, über die es in diesem Land nun auch einen breiten Konsens gibt. Auf diese Ziele müssen wir jetzt hinarbeiten, sonst endet die Krise nie.

Bis weit in die 2030er Jahre wird Gas gebraucht, Wasserstoff ist weit weg.

Er ist näher, als viele glauben. Die Perspektive ist gut und basiert auf zwei Säulen: Am Anfang haben wir Erneuerbare Energien, dann kommt der Wasserstoff hinzu, den wir auch zur Speicherung, Umwandlung und zum Transport der Erneuerbaren brauchen. Wir sind die Gasag, wir wissen, wie man Moleküle transportiert. Der Wasserstoffmarkt ist für uns sehr attraktiv, und wir werden dort eine Rolle spielen.

Aber erst in einigen Jahren.

Stimmt, Gas bleibt deshalb weiterhin wichtig - gerade im Vergleich zu Kohle und Öl. Aber das Thema Wasserstoff nimmt rasant Fahrt auf. Ich vergleiche das mit der Offshore-Windkraft, die wir in Deutschland aufgebaut haben: Vor zehn Jahren wurde der erste deutsche Windpark auf See gebaut, heute haben wir weltweit eine leistungsfähige Industrie in diesem Bereich und einen Strompreis, der ein Viertel des Niveaus von vor zehn Jahren ausmacht. Das kann beim Wasserstoff ganz ähnlich verlaufen.

Ist das 14 00 Kilometer umfassende Netz der Gasag tatsächlich zu 75 Prozent geeignet für den Transport von Wasserstoff?

Erstmal werden wir das Gasnetz noch lange Zeit für eine sichere Gasversorgung brauchen. Aber Rohre aus Plastik sind grundsätzlich für Wasserstoff geeignet. Alles, was in den vergangenen Jahren gebaut wurde, ist also weitgehend wasserstofftauglich, das gilt insbesondere für unsere Netze in Brandenburg. Das Wasserstoffnetz wird im Übrigen anders aussehen als das Gasnetz. In 20 Jahren wird niemand mehr zu Hause mit Gas kochen, sondern mit Strom. Das Netz wird sicherlich kleiner sein als heute, aber es wird gebraucht werden. Denn wir werden die Stadt nicht allein mit Strom heizen können, das zeigen alle Modelle.

Wäre es nicht sinnvoll, die wärmerelevanten Infrastrukturen zusammenzufassen, also Fernwärme- und Gasnetz?

Bislang haben die Akteure im Wettbewerb die Wärmeversorgung entwickelt. Wir haben aber nur noch 18 Jahre bis wir mit modernen Infrastrukturen Klimaneutralität erreichen wollen. Jede Veränderung in der Struktur, die uns Geschwindigkeit bringt, ist sicher vernünftig.

Jetzt ist die Chance da, weil Vattenfall die Fernwärme verkaufen will.

Das stimmt. Die Gelegenheit ist günstig, um eine fokussierte Struktur zu schaffen. Aber das entscheidet nicht das Gasag-Management. Das ist eine politische Aufgabe, zu der auch die Diskussion mit den möglichen industriellen Partnern gehört, die sich in der Stadt dauerhaft engagieren und gemeinsam mit der Stadt die Energiewende gestalten wollen.

