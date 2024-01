Zahl der Insolvenzen auf Rekordhoch Das sind die Gründe für das Aus von Start-ups

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Start-ups pleitegegangen wie nie zuvor. Insgesamt 297 Jungfirmen meldeten Insolvenz an, wie der Datendienst Startupdetector exklusiv für das Handelsblatt ermittelte. Das waren 65 Prozent mehr als 2022 und 33 Prozent mehr als 2021.