Zukunft der Autoindustrie Was die Fördertöpfe für die Transformation bringen

Der große Zulieferer GKN Driveline wird den Großteil seines Werkes in Mosel bei Zwickau schließen und den Rest nach Ungarn verlagern. Ganz in der Nähe wird VW in seinem sächsischen Autowerk 269 befristet angestellte Mitarbeiter:innen nicht weiter beschäftigen, wie der Konzern auf der Betriebsversammlung am Donnerstag bekannt gegeben hat.