Der diesjährige Future Mobility Summit des Tagesspiegel Verlags findet mittlerweile zum zwölften Mal statt; in diesem Jahr erstmals wieder in Präsenz an der Technischen Universität Berlin. Expert:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft werfen einen Blick auf die Herausforderungen, Chancen und Zukunftsthemen der Mobilität.

Verfolgen Sie ausgewählte Keynotes und Panels des Future Mobility Summits in unserem Livestream am Mittwoch und Donnerstag.

Die Programmübersicht

7. September 2022, Mainstage:

10:25 Uhr bis 11:10 Uhr: Panel „Zwischen 9-Euro-Ticket und Tankrabatt – Wie gelingt die nachhaltige Transformation?“, u.a. mit Christian Hochfeld, Agora Verkehrswende; Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende BVG, sowie Nyke Slawik, Stellv. Vorsitzende Verkehrsausschuss Deutscher Bundestag

14:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Keynote Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

8. September 2022, Expertstage powered by IAV

09:15 bis 09:45 Uhr: TALK BER zwischen Reiselust und Pandemiefolgen, Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt im Gespräch mit BER-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Simon und Burkhard Kieker, CEO, Berlin Tourismus & Kongress GmbH - visitBerlin

09:45 bis 10:15 Uhr: Best Practice Case: Heat- & Flash Projekte, u.a. mit Jens Tartler, Stv. Redaktionsleiter „Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility“ und Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG

10:15 bis 11:00 Uhr: Panel „Luftverkehr: zwischen Wachstumschancen, Klimaschutz und Pandemiefolgen?, Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt im Gespräch u.a. mit BER-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Simon; Lars Patric Mosdorf, CFO Flughafen Düsseldorf GmbH, sowie Tine Haas, Director Airports & Aviation Dornier Group

Alle Informationen zum Programm und den Sprecher:innen finden Sie auf der Veranstaltungsseite unter diesem Link.

Partner/Transparenzhinweis: Der Future Mobility Summit findet mit freundlicher Unterstützung unserer Partner aus Politik und Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft statt. (Tsp)

