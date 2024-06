Zwischen Nostalgie-Messe und Zukunfts-Show Ist die ILA noch zeitgemäß?

Vom 5. bis 9. Juni findet auf dem Berlin ExpoCenter Airport die ILA statt. Alle zwei Jahre bringt die Messe nach eigenen Angaben die weltweite Luft- und Raumfahrt in die Mitte Europas. Unter dem diesjährigen Motto #PioneeringAerospace kommen Industrie, Politik, Streitkräfte und Wissenschaft zusammen.

Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren neueste Entwicklung. Aber wir zeitgemäß ist diese Schau noch? Unsere drei Experten schätzen die Lage ein. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Julian Smaluhn ist Vorstandssprecher von ROBIN WOOD e.V..

Unter dem Hashtag #pioneeringaerospace tritt die ILA als Zukunftsversprechen auf. Veranstaltet von der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, setzt die Messe auf Technikbegeisterung und angeblich nachhaltiges Wachstum. Die Bundeswehr ist der größte Einzelaussteller, nebenan steht Rheinmetall und kann voller Vorfreude auf weiter steil steigende Auftragszahlen in die Zukunft blicken. Krieg und Aufrüstung werden von der ILA wieder salonfähig gemacht.

Rüstung und Nachhaltigkeit aber gehen nicht zusammen, das lässt sich auch mit viel PR nicht zukleistern. Die zivile Luftfahrt steht unter dem Stern der Klimaneutralität. Doch gerade diese ist für die Luftfahrt ein Stochern im Dunkeln, Greenwashing par excellence. Pionierarbeit seit 20 Jahren – und noch immer sind alle Ansätze Zukunftsmusik. Die ILA präsentiert eine schreckliche Zukunft: Militärisch aufgerüstet und dem voranschreitenden Klimawandel hinterherhechelnd. Die ILA hat ausgedient! Stattdessen bräuchte es ein internationales Treffen, um Alternativen zum Flugverkehr zu entwickeln.

Dr. Michael Schöllhorn ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.

Für die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie ist die ILA aus drei Gründen von besonderem Wert. Erstens ist sie die Bühne, auf der wir zeigen, was wir können: Innovationen und neue Technologien, etwa für mehr Nachhaltigkeit im Luftverkehr durch neue Treibstoffe und Antriebe und Designs. Hier kann man erfahren, wie die Zukunft des Fliegens aussieht! Zweitens ist sie ein Sinnbild für die Synergie zwischen unserer Industrie und dem Standort Deutschland und Europa. Wir tragen zu einem souveränen Europa bei, das sich selbst verteidigen und in strategischen Dimensionen wie dem Weltall behaupten kann. Wir sind technologisch Weltspitze und beschäftigen mehr Menschen in Deutschland denn je.

Drittens bündelt die ILA die Aufmerksamkeit von Politik und Öffentlichkeit. Wir brauchen die kluge Rahmensetzung der Politik, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Dafür lassen wir uns auch bereitwillig in die Pflicht nehmen, etwa bei der Erreichung der Klimaziele und der Verwirklichung der Zeitenwende. Die ILA ist der Ort, um dies in eine Öffentlichkeit zu tragen, die – wie die Ticketnachfrage zeigt – von der Luft- und Raumfahrt begeistert ist.

Dennis Kazooba ist Redakteur beim Tagesspiegel-Background Verkehr & Smart Mobility und arbeitet zu den Themen Verkehrspolitik, Luftfahrt und Schifffahrt.

Die Luftfahrt wird nicht nur bleiben, sie wird wachsen. Weltweit und deutlich. Sie fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen, bleibt eine riesige Aufgabe. Ein planvolles, gemeinsames Vorgehen, am besten weltweit, aber mindestens europäisch, ist dafür unerlässlich. Dafür braucht es Vernetzungstreffen, wofür sich Termine wie die ILA bestens eignen. Vom Bundeskanzler über den Boeing-Chef bis zur EU-Kommission treffen sich alle in diesen Tagen am BER, die für die Transformation Entscheidungen treffen müssen.

Die ILA ist auch beliebtes Ausflugsziel für viele Berliner. Und Leistungsschau einer starken Wirtschaftsbranche in Deutschland. Dabei fungiert die Messe aber nicht als große Verkaufsshow wie andere Luftfahrtmessen, sondern sieht sich als Forum für Innovation. Wobei das Innovationstempo sich eher schleppend gestaltet, seit „Nachhaltigkeit“ vor gut zehn Jahren in den Fokus der Branche gerückt ist. Etwas mehr politischer Druck und Unterstützung für ein neues Kapitel der Luftfahrt täte sicher auch der ILA gut.