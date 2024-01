30 Jahre nach Zulassung Potsdamer Forschende entschlüsseln Krebsmedikament Taxol

Der Giftbaum wurde zum Lebensretter – und diese Eigenschaft ihm selbst fast zum Verhängnis. Die Pazifische Eibe produziert Stoffe, die zuverlässig jeden vergiften, der davon frisst, das Wild lässt ihre Triebe also in Ruhe. Das potenteste der Gifte wird seit Anfang der Neunziger als Chemotherapeutikum „Taxol“ vor allem gegen Brust- und Eierstockkrebs eingesetzt. Doch zehn Tonnen der seltenen Pflanze wären für eine Dosis von zwei Gramm nötig.

„Niemand gewinnt Taxol aus dem Baum, es gibt einfach nicht genug Bäume“, sagt Alisdair Fernie vom Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam – die Pazifische Eibe wurde deshalb 1992 vorsorglich unter Schutz gestellt. Eine vollständige technische Synthese im Chemielabor ist zwar möglich, aber viel zu teuer für die Industrie. Die Arznei wird deswegen heute mithilfe von Eibenzellkulturen hergestellt, oder halbsynthetisch: Rohstoffe dafür liefern die Nadeln der nah verwandten Europäischen Eibe.

Fernie und sein Team hat dem immergrünen Nadelgewächs nun das Geheimnis entlockt, das die Fachwelt seit gut drei Jahrzehnten plagte: Sie haben entschlüsselt, wie in der Zelle das Taxol-Molekül entsteht. Mittels gentechnischer Methoden haben sie seine komplizierte Produktionsstrecke in Tabakpflanzen transplantiert, wie sie im Fachblatt „Molecular Cell“ schreiben.

Medikament „Taxol“ 1992 kam das Chemotherapeutikum in den USA auf den Markt, ein Jahr später in Deutschland. Entdeckt wurde es als „Paclitaxel“ schon in den Siebzigern in der Rinde der Pazifischen Eibe (Taxus brevifolia), ein langsam wachsender Baum oder Strauch. Taxol hemmt den Mechanismus, der die Zellteilung steuert – wuchernde Tumoren werden so am Wachstum gehindert, aber auch die blutbildenden Zellen oder die Zellen in den Haarwurzeln.

Bis dato waren noch nicht einmal alle Eiweiße bekannt, die das Molekül in der Zelle zusammensetzen. „In den letzten Jahren wurde gerade einmal ein einziges Enzym identifiziert, und wir haben auf einen Schlag sechs gefunden“, sagt Fernie, der die Studie geleitet hat: „Darauf sind wir stolz.“ Das bedeutet aber nicht, dass es bald so etwas Kurioses wie Tabak gegen Krebs geben wird. Die Forschenden verwenden die Pflanze lediglich als Testumgebung für ihre Studien.

Pharmazeutischer Goldrausch

Krebserkrankungen werden in den nächsten Jahren immer weiter zunehmen, sagt Fernie, und damit auch der Bedarf an wirksamen Chemotherapeutika wie Taxol. Die Kulturen von Zellen der Eibe wüchsen nur sehr langsam: „Gäbe es dafür einen Ausweg, wäre dies nicht nur ein wirtschaftlicher Durchbruch für die Industrie, sondern auch eine Möglichkeit, die Produktion des Medikamentes aufrechtzuerhalten“, sagt der Biologe.

Die Ernte der Rinde überlebt der nur langsam wachsende Eibenbaum nicht. © PKZ - stock.adobe.com/© Peter K. Ziminski

Auf der Suche nach diesem Durchbruch verfielen einige Forschende in den Neunzigern in eine Art Goldrausch, den Hjördis Czesnick, Leiterin der Geschäftsstelle des Ombudsmans in Berlin sowie der Bonner Rechtswissenschaftler Klaus Ferdinand Gärditz kürzlich im Branchenblatt „Laborjournal“ nachzeichneten. Schon 1993 behauptete demnach ein Forschungsteam, es gäbe Pilze in der Eibenrinde, die selbst Taxol produzieren würden. 150 weitere Aufsätze mit teils spektakulären Ergebnissen seien gefolgt, es wurden aber „kritische Nachfragen anscheinend lange Zeit vermieden und fundierte Negativbefunde geflissentlich ignoriert“, wie die beiden schreiben. Im Rausch scheinen viele Forschende die Regeln guter wissenschaftlicher Arbeit ignoriert und eine Ente nach der anderen veröffentlicht zu haben.

Kompliziertes Molekül

In den letzten drei Jahrzehnten gelang entsprechend nie die biotechnologische Herstellung in Bakterien, Hefen oder anderen Pilzen, die etwa bei Insulin dank Gentechnik schon längst Standard ist. Eigentlich kein Wunder: Das Taxol-Molekül und seine Biochemie sind außergewöhnlich kompliziert, und wie nun klar wird, benötigt die Eibe mindestens 20 spezialisierte Enzyme dafür. Fernies Team versuchte auch, den Stoffwechselweg in Bakterien einzupflanzen, aber einige der Enzyme funktionieren in diesen Zellen einfach nicht.

Pilze sind als Taxol-Produzenten aus einem anderen Grund nicht ideal: Der Stoff ist für sie giftig. Auch die Pflanze selbst leidet unter ihrem eigenen Gift. Ist das vielleicht der Grund, weshalb Eibensträucher so langsam wachsen? „Das könnte gut sein, es stört das Zellskelett von uns und auch von der Pflanze“, sagt Fernie.

Ob die Ergebnisse der aktuellen Studie tatsächlich die Taxol-Industrie beflügeln werden, hänge auch davon ab, inwiefern sich der Syntheseweg technologisch standardisieren lässt und ob andere Teams zu ähnlichen Schlüssen kommen, antworten Czesnick und Gärditz auf Nachfrage des Tagesspiegels.

Ein Patent haben die Forschenden des Potsdamer Max-Planck-Institutes auf jeden Fall schon angemeldet. Sobald dieses im März erscheint, wollen sie Gespräche mit der Industrie aufnehmen.