Aberglaube und Wilderei „Vergiftungen bedrohen Aasfresser und Raubtiere in unseren Parks“

Geier sterben, teilweise zu Hunderten, wenn sie von Giftködern fressen, die Viehhalter für Raubtiere auslegen. Bisweilen gibt es aber auch Fälle in Naturschutzgebieten. Warum?

Vergiftungen in Schutzgebieten scheinen darauf abzuzielen, zu verhindern, dass kreisende Geier Rangern verraten, wo von Wilderern getötete Tiere zu finden sind. Schnell wirkendes Gift soll die Vögel in einem Gebiet ausschalten. Wir sehen Vergiftungen als eine der größten Bedrohungen für Geier, Aasfresser und sogar Raubtiere in unseren Parks an.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden